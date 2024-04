La rappeuse américaine Missy Elliott frappe très fort pour sa tournée célébrant ses 30 ans de carrière avec la présence de Ciara et Busta Rhymes avec elle sur scène et la participation de Timbaland en tant qu’artiste invité. Le concert sera présenté au Centre Bell de Montréal le 17 août prochain.

Bien des amateurs de rap devraient être comblés. Out of this world – the Missy Elliott experience est la première tournée en tant que tête d’affiche de la rappeuse. Pour marquer le moment en grand, elle a invité sa « famille » avec elle, soit la chanteuse Ciara, le rappeur Busta Rhymes et le producteur et rappeur Timbaland.

« C’est un moment incroyable dans ma vie alors que je fais l’expérience de tellement de premières fois : être la première artiste hip-hop féminine à être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame et maintenant présenter ma première tournée en tant que tête d’affiche », commente l’artiste dans un communiqué.