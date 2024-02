The Smashing Pumpkins, Hozier et Renée Rapp à l’affiche

La programmation complète du prochain festival Osheaga a été dévoilée mercredi : en plus des têtes d’affiche déjà annoncées, soit Noah Kahan, Green Day et SZA, le parc Jean Drapeau accueillera The Smashing Pumpkins, Hozier, Justice, Renée Rapp, T-Pain, Hamza, Dominic Fike et des dizaines d’autres entre le 2 et le 4 août prochains.

Cette 17e édition du festival montréalais promet à nouveau de varier les plaisirs, puisque l’on retrouve des artistes de tous les genres (ou presque) sur cette affiche révélée en matinée mercredi. Du côté de la musique rock, punk et grunge, Green Day, invité principal du samedi, sera très attendu, tout comme Rancid, The Lindas Lindas, The Smashing Pumpkins ou encore Sleater-Kinney.

Véritable sensation du moment, Noah Kahan avait été annoncé comme tête d’affiche du premier jour du festival. Dans la catégorie pop (dans toutes ses déclinaisons), Osheaga devrait faire des heureux : Renée Rapp (vedette de Broadway et de la nouvelle mouture du film Mean Girls), Teddy Swims (qui fait fureur sur TikTok), Melanie Martinez et l’acclamé Hozier (qui a rempli la Place Bell il y a quelques mois) seront de la partie. Briston Maroney, Two Door Cinema Club et Arlo Parks sont aussi attendus sur l’île Sainte-Hélène.

L’artiste la plus nommée aux derniers prix Grammy, SZA, sera le clou du spectacle et amènera son R&B moderne sur scène le dimanche soir, dernier jour du festival. Le vétéran du hip-hop T-Pain, la chanteuse Tyla, Ayra Starr et Michaël Brun sont également à l’affiche, tout comme Denzel Curry, Lil Tjay, Skepta, Hamza et plusieurs autres rappeurs et rappeuses.

La programmation n’oublie pas les amateurs de musique électro : Martin Garrix, Justice, Labrinth, ainsi qu’une foule de DJ ont été conviés à la fête. Osheaga fait également place aux artistes locaux, québécois et canadiens, dont TALK, Cadence Weapon, Clay and Friends, Alias, Planet Giza, CRi et Alvvays.

Les billets journaliers et pour trois jours seront mis en vente ce vendredi.