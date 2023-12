(New York) La frénésie entourant le film Barbie ne s’est pas encore essoufflée, et elle s’adapte maintenant au temps des Fêtes.

Maria Sherman Associated Press

Mercredi, Ryan Gosling, qui interprète Ken aux côtés de Margot Robbie, qui joue le rôle de Barbie dans le long métrage du même nom, a sorti le microalbum I’m Just Ken avec ses collaborateurs Mark Ronson et Andrew Wyatt.

Il comprend la ballade originale du film, nommée aux Grammy Awards, dans le style des années 1980, également intitulée I’m Just Ken, ainsi que trois nouvelles versions : le dépouillé I’m Just Ken (In My Feelings Acoustic), le dansant I’m Just Ken (Purple Disco Machine Remix), et le festif I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie).

Ce dernier a été publié avec un vidéoclip officiel, dans lequel Gosling, Wyatt et Ronson travaillent sur la version des Fêtes de la chanson dans un studio baigné de lumières de Noël avec un groupe impressionnant de musiciens, plaisantant les uns avec les autres. À un certain moment, un Gosling maladroit met une paire de lunettes de soleil pour entrer dans la peau du personnage, disant à Ronson qu’il le fait parce que « le monde peut avoir la voix de Ken, mais seule Barbie peut avoir ses yeux ».

Le trio est rejoint par un orchestre complet ainsi que par deux violoncellistes, quatre violonistes et un glockenspiel. La voix de Gosling passe par la réverbération, ce qui ajoute à la mouture triomphante et fantaisiste. « Joyeux Noël, Barbie », termine-t-il. « Où que tu sois. »

En juillet, Ronson, qui a travaillé comme producteur exécutif de la bande sonore originale de Barbie et qui a également composé la musique aux côtés de Wyatt, a déclaré à l’Associated Press qu’il ne contribuait généralement qu’à la musique des chansons de films, mais dans le cas de I’m Just Ken, il n’a pas pu se défaire de quelques paroles qui ont été retenues, comme le refrain mémorable « I’m just Ken, anywhere else I’d be a 10 ».

I’m Just Ken est en lice pour la meilleure chanson écrite pour les médias visuels aux Grammy Awards de 2024, ainsi qu’au Golden Globe pour la meilleure chanson originale.