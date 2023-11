Après un règne de 18 années à la barre de gala de l’ADISQ, Louis-José Houde tire sa révérence. « Ce fut une formidable aventure créative et festive, mais le moment est venu de tendre le flambeau », a écrit l’humoriste, jeudi, sur sa page Facebook.

De mémoire récente, le gala de l’ADISQ est indissociable de Louis-José Houde, qui animera ce dimanche son dix-huitième gala d’affilée – un record pour l’ADISQ, mais aussi pour n’importe quelle autre grande cérémonie de remise de prix au Québec.

Près de deux décennies, donc, à voir Louis-José Houde monter sur scène en premier pour son traditionnel numéro d’ouverture au lever du rideau, et à l’entendre ponctuer la soirée d’interventions humoristiques témoignant de sa passion bien réelle pour la musique.

Sur Facebook, Louis-José Houde évoque ce 18e gala comme « son dernier »… mais laisse tout de même la porte ouverte.

Louis-José Houde à l’ADISQ à travers le temps PHOTO BRAULT BERNARD, ARCHIVES LA PRESSE Louis-José Houde lors de son premier gala de l’ADISQ, en 2006, ici aux côtés de l’auteur-compositeur-interprète Daniel Boucher.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Louis-José Houde, en 2008

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Avec le comédien Rémi-Pierre Paquin, en 2009

PHOTO HUGO-SEBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE En 2011, avec Fred St-Gelais

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE En 2014, avec Lisa LeBlanc

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE En 2016, avec Yann Perreau

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Lors des répétitions du gala de 2017

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Lors du 40 e gala de l’ADISQ, en 2018

PHOTO FRANCOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE En 2019, avec Ariane Moffatt

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPECIALE, ARCHIVES LA PRESSE En 2022 1 /10



















« Des styles de musique ont eu le temps de passer de mode et d’y revenir depuis que j’anime ; j’ai besoin d’une pause, écrit le nouveau papa dans un message teinté d’humour. Probable qu’il s’agisse que d’un au revoir et non d’un adieu. J’y retournerai peut-être un jour, mais pour l’instant, Émile Bilodeau est rendu un adulte, tout ça va trop vite. Je souhaite également plus de temps pour mes spectacles, mes projets personnels, surtout que je cuisine fréquemment sur feu indirect, c’est plus long. »

Louis-José Houde s’est dit heureux, en tant que « mélomane motivé », d’avoir piloté si longtemps ce gala dédié à la musique québécoise, qui existe depuis 1978. Avant lui, Yvon Deschamps avait tenu la barre de la cérémonie durant neuf galas non consécutifs, tandis que Guy A. Lepage l’a animée cinq années de suite au début des années 2000.

« Des proches me demandent pourquoi je ne me rends pas à 20 ans. Parce que 20 ans, ce serait étirer la sauce. Dix-huit, c’est un petit passage éclair… », conclut Louis-Josée Houde, qui n’a pas accordé d’entrevues jeudi.

Dans un communiqué, l’ADISQ et Radio-Canada ont indiqué avoir été avisés du départ de l’animateur il y a quelques mois déjà. L’équipe de l’ADISQ a tenu à remercier Louis-Josée Houde pour l’animation de ces 18 cérémonies – « du jamais vu dans l’histoire des galas ». « Louis-José a su marquer notre évènement de façon telle qu’il a créé le modèle à adopter pour la réussite d’un gala », a souligné Jean-François Renaud, président de l’ADISQ.

« Nous nous inspirerons assurément de son legs pour continuer de célébrer nos artistes de la façon dont il l’a si bien fait pendant près de deux décennies », a déclaré Eve Paré, directrice générale de l’ADISQ.

La directrice générale par intérim de la Télévision de Radio-Canada, Sophie Morasse, a pour sa part exprimé sa gratitude envers l’animateur. « La verve incomparable de Louis-José, mais aussi son impressionnante capacité de renouvellement ainsi que la somme de travail et de recherche qu’il accorde à chaque édition lui ont permis de faire une grande réussite de chaque Gala sur ICI TÉLÉ », a-t-elle déclaré.

Le rideau qui tombera dimanche marquera donc la fin d’une époque. Sous la publication Facebook de l’humoriste, des admirateurs ont témoigné l’affection qu’il lui porte dans son rôle de chef de cérémonie. « Félicitations pour ton excellent travail et nous regarderons ta dernière animation avec nostalgie », a commenté une internaute. « Nous regardions ce gala pour toi ! Seulement toi avais la finesse d’animer ce gala sans controverse (ou si peu) mais surtout pour ton introduction toujours tellement drôle et surtout si respectueuse », a écrit une autre. « Ce ne sera pas le même gala après ton départ. »

Le dernier gala de Louis-José Houde aura lieu dimanche, dès 20 h, en direct sur ICI TÉLÉ et ICI TOU. TV.