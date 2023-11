(Montréal) L’auteur-compositeur-interprète Daniel Bélanger est reparti grand gagnant du premier gala de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le dernier album de l’artiste, Mercure en mai, lui a valu les Félix de l’Album de l’année-Pop et le Choix de la critique. Lors du gala de l’industrie, tenu plus tôt, Bélanger avait aussi remporté un Félix pour la « Réalisation d’album de l’année ».

Marie-Ève Martel La Presse Canadienne

Animé pour la toute première fois par Sarahmée, ce premier gala aura récompensé les albums de Ginette Reno (C’est tout moi), Loud (Aucune Promesse), Les Trois Accords (Présence d’Esprit) et Richard Séguin (Les liens les lieux), qui se sont mérité le Félix de l’Album de l’année dans leur catégorie respective, à savoir Adulte contemporain, Rap, Rock et Folk.

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES LA PRESSE Sarahmée

Avec Les gens qu’on aime, Philippe Brach a mis la main sur l’album alternatif de l’année, tandis qu’Angèle Dubeau a rafflé les honneurs dans la catégorie Classique.

Francis DeGrandpré s’est mérité la statuette dorée dans la catégorie Country avec son album Soir de quai.

Avec Néo-Romance, la pianiste Alexandra Stréliski a remporté le Félix du meilleur album en musique instrumentale.

Avec Like Flowers on a molten lawn, Matt Holubowski a pu repartir avec le Félix de l’album de l’année anglophone ; Natukun, de Shauit, a fait de même avec l’album de l’année en langues autochtone. Jazz Futon, de Valaire, s’est démarqué dans la catégorie des albums multilingues et autres langues.

L’ADISQ a par ailleurs célébré le concert des Cowboys Fringants avec l’Orchestre symphonique de Montréal, sous la direction du chef Simon Leclerc, en lui remettant le Félix de la meilleure réinterprétation.

Sur scène, la formation Salebarbes a remporté le Spectacle de l’année dans la catégorie « Variétés-réinterprétations ».

Jonathan Roy est pour sa part reparti non seulement avec le Félix du spectacle anglophone de l’année, mais aussi avec une bourse de 5000 $ pour avoir obtenu le plus grand nombre de votes de la part du public dans le cadre du concours « Ma première nomination ».

En humour, Québécois tabarnak a valu à Adib Alkhalidey le Félix du spectacle de l’année.

Enfin, l’ADISQ a récompensé Ariane Roy pour Kundah, sacré vidéo de l’année.

Une industrie célébrée

Les Francos de Montréal ont été sacrées « Évènement de l’année » dans le cadre du gala de l’industrie où une vingtaine de Félix ont été distribués.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Le chanteur Karl Tremblay des Cowboys Fringants

Les Cowboys Fringants, Dumas, Robert Charlebois et Les Trois Accords pourront eux aussi célébrer, alors que leur maison de gérance, La Tribu, a remporté les grands honneurs dans sa catégorie lors de l’évènement animé par Claudine Prévost.

Michel Rivard a remporté le Félix pour le script de l’année pour Le tour du bloc.

En plus de remporter les honneurs pour la pochette d’album de l’année pour l’album Les gens qu’on aime de Philippe Brach, La Maison fauve a mis la main sur le Félix de l’agence de spectacles de l’année pour une troisième année consécutive.

Disques 7e ciel a aussi célébré une troisième victoire de suite avec l’obtention du Félix pour l’entreprise de production d’albums de l’année.

Du côté du petit écran, Club Soly s’est mérité le Félix de l’émission de l’année-Humour, tandis qu’En direct de l’Univers a mis la main sur le prix de l’émission de l’année-Musique.

La mise en scène et la scénographie de l’année est revenue à René Richard Cyr et Max-Otto Fauteux, pour le spectacle Hedwig et le pouce en furie.

Le Centre des arts Juliette-Lassonde de Saint-Hyacinthe a pour sa part été nommé « Équipe de diffusion de spectacles de l’année », mais c’est la Salle Odyssée, à Gatineau, qui a gagné le Félix de la salle de spectacles de l’année.

Hommage à un « grand pilier »

L’ADISQ a par ailleurs remis un Félix hommage Industriel à Rosaire Archambault pour son dévouement au marché de la distribution indépendante québécoise.

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Rosaire Archambault en 1967

Qualifié de « grand pilier de l’industrie », M. Archambault « a notamment participé au développement et à la croissance d’entreprises telles que Disques Audiogram, Distribution Sélect, Éditorial Avenue », en plus d’avoir largement favorisé l’expansion du secteur du détail en créant la chaîne de magasins Archambault qui existe encore aujourd’hui.

M. Archambault a aussi été administrateur de l’ADISQ pendant plusieurs années et président pour un mandat et il a siégé sur plusieurs conseils d’administration, notamment ceux de la Socan, de Musicaction, de la Sodec, et de la Fidec.

Le Gala de l’ADISQ, qui sera animé par Louis-José Houde, aura lieu pour sa part dimanche prochain. Il sera diffusé dès 20 heures sur les ondes de Radio-Canada en direct de la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts.