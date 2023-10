Le 45e gala de l’ADISQ est à nos portes. Avant la soirée du 5 novembre, La Presse vous présente un petit guide pour mieux suivre le déroulement de la grande célébration de la musique.

Le rendez-vous Quand ? Le 5 novembre, dès 20 h Où ? À la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. En diffusion sur ICI Télé, ICI Tou.tv et ICI Musique. Quoi ? Dix Félix seront remis lors de la 45e soirée célébrant l’excellence de la musique québécoise. Ce mercredi, 22 prix seront décernés lors du Premier Gala de l’ADISQ, et le Gala de l’industrie récompensera 22 artisans du milieu.

Pourquoi regarder le gala cette année ?

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Daniel Bélanger

L’année a été riche en musique. Entre le retour de Philippe B, les prouesses d’Alexandra Stréliski, l’ovni Philippe Brach ou la percutante collaboration entre Les Cowboys Fringants et l’Orchestre symphonique, il y a beaucoup à célébrer. L’ADISQ réunit tout ce beau monde et lui décerne ces prix attribués par des membres de l’industrie – excepté ceux des artistes de l’année, choisis par le public. En tête des citations cette année, Daniel Bélanger récolte six sélections artistiques, suivi d’Alexandra Stréliski et de Lisa LeBlanc, qui ont chacune cinq chances de remporter un Félix. Salebarbes, 2 Frères, FouKi et Les Cowboys Fringants suivent avec quatre citations.

Les courses à suivre

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Alexandra Stréliski

Les artistes les plus nommés se retrouvent tous dans une ou plusieurs des catégories principales, soit les dix qui seront présentées lors du grand gala.

Tous pourraient l’emporter dans la catégorie de l’Album de l’année, où sont nommés Jean-Michel Blais, Les Cowboys Fringants (deux fois), Lisa LeBlanc, Souldia, Alexandra Stréliski, Daniel Bélanger, 2Frères, Ginette Reno et Salebarbes.

Les luttes pour les prix des artistes de l’année, décernés par le public, seront à suivre, puisque de grands noms s’y retrouvent. Dans la catégorie féminine, l’ancienne et la nouvelle garde s’affrontent : Ginette Reno, Guylaine Tanguay, Lisa LeBlanc, Alexandra Stréliski et Roxane Bruneau sont en nomination.

Même chose pour le pendant masculin de la même catégorie où l’on retrouve Daniel Bélanger, Richard Séguin, Patrice Michaud, FouKi et Ludovick Bourgeois. Il sera également intéressant de voir qui l’emportera dans la chaude lutte pour le prix de l’auteur.e ou compositeur/compositrice de l’année entre Alexandra Stréliski, Daniel Bélanger, Philippe B, Philippe Brach, Ingrid St-Pierre et Lydia Képinski.

Dans la catégorie de l’artiste autochtone de l’année, Kanen, Katia Rock, Shauit, Natasha Kanapé et Matiu sont en lice.

Dix titres pourraient être couronnés Chanson de l’année, soit On a mis d’la lumière de 2Frères, Ce n’est pas de la chance d’Ariane Roy, Crépuscule de Cœur de pirate, Nouveau pouvoir de Corneille, J’entends tout ce qui joue (dans ta tête) de Daniel Bélanger, Matusalem de Koriass, Dans l’jus de Lisa LeBlanc, Tout l’amour qu’on donne de Marc Dupré, Nouveau pouvoir de Corneille ou Partout de Roxane Bruneau.

Pleins feux sur les révélations

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Calamine

Le gala de l’ADISQ est aussi un excellent terrain de découvertes. Dans la course pour le prix de la Révélation de l’année, on retrouve Bibi Club, Calamine, Francis Degrandpré, Jeanick Fournier et Kanen, des artistes plus ou moins connus, mais tous à garder à l’œil. Dans les dernières années, les artistes gagnants de ce prix ont tous poursuivi d’impressionnants parcours. Parmi eux, on compte Hubert Lenoir, Alexandra Stréliski, Klô Pelgag, Philippe Brach, Les Sœurs Boulay, Safia Nolin, Ariane Roy ou Émile Bilodeau.

Les prestations

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Maten

Le gala de l’ADISQ, c’est une remise de prix avant tout, mais c’est également l’occasion de voir en prestation musicale certains artistes ayant marqué l’année. La liste des interprètes qui monteront sur scène a de quoi plaire : Alexandra Stréliski, Clay and Friends, Daniel Bélanger, FouKi, Ginette Reno, Loud, Martine St-Clair, Maten, Patrick Norman, Pierre Kwenders, Raccoon et Salebarbes présenteront des prestations lors de la soirée principale de remise de prix. Tous les artistes de la catégorie Révélation s’uniront pour un traditionnel numéro de groupe. On prévoit également un clin d’œil aux 50 ans du hip-hop lors du gala, mais les artistes qui y participeront n’ont pas encore été dévoilés. À suivre…

L’animation

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Louis-José Houde

Pour la 18e fois consécutive, l’humoriste Louis-José Houde se chargera de l’animation du gala principal, dimanche. Toujours très apprécié du public, son travail à la barre de la cérémonie est désormais une tradition dont on se passerait difficilement.