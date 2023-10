Une riche rencontre intergénérationnelle est à la base de ce nouvel album de Paule-Andrée Cassidy, interprète devenue autrice qui nous convie dans l’intimité de sa voix et de ses mots.

Paule-Andrée Cassidy est ce genre d’artiste indépendante qui mène sa carrière dans la discrétion, avec un goût sûr qui lui vaut le respect de ses pairs, ici et de l’autre côté de l’Atlantique. Celle qui a remporté en 2002 le Grand prix du disque de l’Académie Charles-Cros incarne à elle seule toute la noblesse de l’art de l’interprétation, mais pour ce huitième album en 30 ans, intitulé Au bal des océans, voilà que la chanteuse se fait maintenant autrice… et on se demande pourquoi elle a attendu aussi longtemps.

Peut-être qu’elle attendait une occasion – il faudrait le lui demander. Et que le prétexte a été cette jeunesse chansonnière qui gravite autour d’elle, qui a donné vie, en musique, à ces neuf textes poétiques aux lignes épurées.

La liste des collaborations est en effet impressionnante. Il y a bien sûr sa fille Lou-Adriane Cassidy et son entourage, dont Alexandre Martel (qui a réalisé l’album), Jeanne Côté, Alex Burger, Antoine Aspirine et Ariane Roy, mais aussi des gens comme Philippe B ou Marianne Trudel, qui ont tous composé des musiques qui s’accordent parfaitement à l’élégance naturelle de Paule-Andrée Cassidy, à sa retenue et à sa voix profonde et riche. Les musiciens qui l’accompagnent font partie du même noyau, le pianiste Vincent Gagnon et le batteur Pierre-Emmanuel Beaudoin, en plus du contrebassiste Étienne Lafrance.

Le résultat est un album de chansons à l’allure très classique, ou plutôt intemporelle. Dans un enrobage épuré aux légers accents de jazz, où on trouve autant des éléments de musique contemporaine que des échos de Barbara, les mélodies se déploient lentement mais sûrement. Au bal des océans n’est pas un album qui se consomme rapidement : il doit être dégusté à petites doses, question d’absorber chaque chanson, d’en savourer les subtilités qui se dévoilent après plusieurs écoutes.

Il y a en fait dans cet album un joyeux refus de la facilité et un classicisme qui ne manque pas de modernité. Entre sensualité et lucidité, Paule-Andrée Cassidy nous convoque dans l’intimité de sa voix et de ses mots vrais qui évoquent la nature, le désir ou le passage du temps. C’est beau et brillant comme un diamant, et c’est le nouveau jalon dans le parcours d’une artiste dont l’indépendance inspire de toute évidence les générations nouvelles.

Extrait de Parfum des glaces

