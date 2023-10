Le deuxième album du Britannique est aussi beau et vibrant que le premier, adoré par le public et la critique.

Six ans se sont écoulés depuis la sortie de Process, premier disque de Sampha, qui a remporté le prestigieux prix Mercury. En dépit des années, l’artiste britannique reprend exactement où il avait laissé en proposant un album d’une douceur tragique qui caresse l’oreille quand on l’écoute distraitement, mais qui ébranle le cœur lorsqu’on s’y plonge.

À l’instar de Sufjan Stevens et de James Blake, Sampha fait partie de ces musiciens qui peuvent articuler la mélancolie de si belle façon, autant par leurs voix que par leurs compositions, que même les paroles les plus tristes peuvent être réconfortantes.

Lahai est le deuxième prénom de Sampha Sisay. C’est également le prénom de son grand-père paternel. Le thème de la famille n’est toutefois pas aussi présent que sur Process, qui a permis au Londonien d’exprimer le deuil de sa mère. Ce nouvel opus de 14 chansons est tout de même très personnel. Sampha se pose de grandes questions sur la vie, sa carrière, son inspiration.

Il est devenu père entre Process et Lahai puis son statut de collaborateur discret d’artistes énormes n’a fait que prendre de l’ampleur. Sa magnifique voix à la fois douce et éraillée est parvenue à nos oreilles pour la première fois en 2013 sur Nothing Was The Same, de Drake. Depuis, nous l’avons entendu avec Beyoncé, Solange, Frank Ocean, Kanye West, Alicia Keys et Kendrick Lamar.

Aucun de ceux-ci ou d’autres noms bien connus n’ont participé à la création de Lahai. Yaeji, Ibeyi – en français sur Time Piece – et Léa Sen sont quelques-unes des voix qui contribuent à l’œuvre. La musique est celle de Ricky Damian, d’El Guincho et de Sampha. Ensemble, ils ont composé des ambiances minimalistes souvent appuyées sur des rythmes drum and bass avec des notes de piano et quelques cordes.

L’ensemble est sublime. Des pièces se démarquent telles Spirit 2,0, Suspended, Inclination Compass (Tenderness) – notre préférée –, Only et Can’t Go Back, mais tout l’album rayonnera encore et encore dans nos écouteurs et en trame de fond, selon l’intensité de l’émotion recherchée.

Extrait d’Inclination Compass (Tenderness)

0:00 0:00 Couper le son