Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Blink-182

Neuvième album du trio formé de Mark Hoppus, Tom DeLonge et Travis Barker, One More Time a été enregistré alors que les vieux amis se sont retrouvés lors d’une longue tournée qui marquait le retour de DeLonge à la suite de son combat contre le cancer. L’album de 17 chansons aborde cette difficile épreuve, mais l’amusante immaturité des Californiens demeure bien présente.

Pop-Punk One More Time blink-182 Sony Music

Emilie Clepper

Comme le titre l’indique, cet album est une affaire de famille. L’œuvre est entièrement écrite et composée par Russell Clepper, père de la chanteuse québécoise, qui lui a transmis l’amour de la musique. Le guitariste Joe Grass a réalisé l’opus de 11 pièces qui comprend un titre en français, La valse à Gaétan. Emilie Clepper entamera une tournée québécoise dans la Vieille Capitale le 3 novembre.

Country The Family Record Emilie Clepper La Tribu

Emilie Kahn

Autrice, compositrice, interprète et harpiste, Emilie Kahn est revenue au pays après un passage décevant à Los Angeles. La maison familiale dans la campagne ontarienne a permis à la Montréalaise de se recentrer et de renouer avec son ami Jean-Philippe Levac avec qui elle a coréalisé Maybe. Les sonorités de l’album de 14 chansons peuvent faire penser à Lana Del Rey ou à Arlo Parks, mais Emilie Kahn est sans aucun doute une artiste singulière. Elle se produira à Québec le 16 novembre puis à Montréal, les 29 et 30 novembre.

Pop indé Maybe Emilie Kahn Secret City Records

The Gold Fahim

Le prolifique rappeur d’Atlanta, qui collabore fréquemment avec les Québécois Nicholas Craven et Mike Shabb, a cette fois confié la trame sonore de son nouvel album au producteur Camoflauge Monk. Ce dernier, un associé de l’étiquette Griselda, livre 10 beats empreints de jazz apaisant qui conviennent parfaitement à la voix feutrée de Fahim.