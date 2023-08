Après 40 ans de carrière, le groupe de métal québécois Voivod recevra la Médaille du député, ce samedi, à l’occasion de sa participation à l’évènement Kénogami en fête, au Saguenay.

C’est le député de Jonquière, Yannick Gagnon, qui remettra la médaille au groupe composé de Michel Langevin, Denis Bélanger, Daniel Mongrain et Dominic Laroche. Il s’agira, selon le bureau du député, de la plus haute décoration que la formation musicale ait reçue à ce jour.

Dans un communiqué publié mercredi, Yannick Gagnon, également adjoint gouvernemental à la ministre du Sport, du Loisir et du Plein air, a décrit le groupe de métal comme étant « probablement le plus grand ambassadeur de Jonquière » et comme étant aussi une grande source de fierté pour la région. « Les gars jouent dans des festivals plus grands que le Festival d’été de Québec partout dans le monde », a déclaré Yannick Gagnon, rappelant que Dave Grohl, des Foo Fighters, a dédié sa chanson My Hero à Michel Langevin lors de son récent passage à Montréal.

Formé en 1983, Voivod compte une discographie de seize albums studio et cumule plusieurs centaines de spectacles dans une quarantaine de pays. Le groupe a reçu deux prix Juno dans la catégorie « Album de musique métal/hard de l’année » en 2019 et en 2023.

Anciennement appelée Médaille de l’Assemblée nationale, la Médaille du député est remise par les parlementaires à des personnes ou organismes de leur circonscription électorale en guise de reconnaissance.