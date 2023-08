Le deuxième festival LASSO se tient dans la métropole alors que la musique country résonne fort à Montréal et au Canada : ici comme aux États-Unis, Luke Combs (Fast Car) et Morgan Wallen (Last Night) trônent au sommet des chansons les plus écoutées. Ni l’un ni l’autre n’est attendu au parc Jean-Drapeau, mais d’autres très grandes vedettes du genre tiennent le haut de l’affiche.

Kane Brown

Métis originaire du Tennessee, Kane Brown a décroché un contrat de disques après s’être fait remarquer sur les réseaux sociaux. On comprend pourquoi : il a un pied dans la musique country et l’autre quelque part entre le hip-hop, le rock et le R&B. Sa voix est souvent trafiquée d’une manière bien plus proche des esthétiques pop que de la manière dont les choses se font traditionnellement à Nashville. Ici, les guitares passablement saturées se marient aux violons, dans des chansons qui parlent des thèmes habituels : l’amour, l’alcool, la famille, etc. On a parfois le sentiment de se trouver dans un honky tonk (Like I Love Country Music), parfois sur le plancher de danse d’un club (Grand). Un mélange dont on est curieux d’entendre la cohésion sur scène.

Vendredi à 21 h 20, scène LASSO Bell

Chris Stapleton

Avant de devenir l’une des grandes figures actuelles du country, Chris Stapleton a eu plusieurs vies. Il a écrit pour quantité d’autres, de George Strait à Luke Bryan en passant par Dierks Bentley, Brad Paisley et Kenny Chesney. Il a aussi joué du bluegrass et du southern rock. Il y a désormais moins de « grass », mais toujours un fond de blues trempé dans le rock dans son country souvent introspectif, dominé par son chant plein d’âme (Luke Combs suit ses traces sur ce plan, d’ailleurs). On devine aisément que ce chanteur charismatique, qui a interprété l’hymne national lors du dernier Super Bowl, va casser la baraque. White Horse, morceau à la tonalité épique, donne un avant-goût de son album à paraître en novembre. Peut-être aurons-nous droit à d’autres primeurs grandioses…

Samedi à 21 h 20, scène LASSO

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE MORGAN WADE Morgan Wade

Morgan Wade

La jeune Morgan Wade s’est très vite fait remarquer avec sa voix puissante, fêlée par une élégante raucité fort bien mise en valeur sur une chanson comme Wilder Days. La chanteuse aux bras abondamment tatoués passe par Montréal à deux semaines de la sortie de son troisième album, Psychopath, à paraître le 25 août. Les deux extraits dévoilés à ce jour, Fall in Love With Me et Psychopath, laissent entrevoir un disque potentiellement plus doux, mais habité par son chant brûlant et pourtant empreint de quelque chose d’un peu pâteux qui fait partie de son charme. Juste après Morgan Wade, une autre fille de caractère, Elle King, se produit sur la scène de la Prairie.

Vendredi à 17 h 10, scène LASSO

Gabby Barrett

Un peu de banjo, une manière pop, un peu de pedal steel, un je-ne-sais-quoi dans le nez qui fait penser à Shania Twain, Gaby Garrett a frappé fort avec sa chanson Pick Me Up. L’ancienne participante d’American Idol Nashville ne sort pas beaucoup du moule country pop en vogue à l’heure actuelle et Glory Days, premier extrait d’un album à venir à l’automne, affiche une réalisation et des arrangements qui ont quelque chose de quasi disneysques – c’est-à-dire très convenus, mais aussi très efficaces. Gabby Garrett se fera beaucoup de nouveaux amis si sa prestation est aussi convaincante que ses chansons sont accrocheuses.

Vendredi à 19 h, scène LASSO

Les Hay Babies

La présence des artistes francophones à LASSO est presque anecdotique – c’est la même chose à Osheaga. Le trio acadien Les Hay Babies, programmé vendredi à l’heure du 5 à 7, est le mieux positionné dans la grille-horaire. Les filles, qui ont fait paraître il y a trois ans un disque de folk libre, psychédélique et très coloré donneront peut-être des indices de la direction qu’elles prendront sur leur quatrième album, écrit en partie à l’occasion d’une résidence de création en Louisiane. Francis Degrandpré, Lendemain de veille, Lydia Sutherland et Andie Thério font aussi partie de l’affiche francophone de LASSO.

Vendredi à 17 h 05, scène Ranch