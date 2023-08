Ce n’était pas un vrai soir de retrouvailles puisque Metallica est revenu souvent à Montréal depuis le 8 août 1992, soir fatidique où James Hetfield a été atteint par des pièces pyrotechniques et où le concert – écourté – mettant aussi en vedette Guns N’ Roses a tourné à l’émeute. Cela dit, c’était un retour au Stade olympique pour le célèbre groupe heavy metal. En soi, c’était déjà événementiel.

Or, Metallica a relevé la barre d’un cran en proposant à ses fans un concept alléchant : deux concerts dans chaque ville visitée, avec une liste de chansons complètement différente d’un soir à l’autre. Un mélange de classiques et de morceaux tirés de son plus récent disque, 72 Seasons, son plus convaincant depuis des lustres, concocté avec l’envie de faire plaisir, mais aussi d’éviter la redite.

L’opération n’était pas qu’ambitieuse sur papier. Il s’agissait, dans les faits, du plus imposant dispositif scénique vu à Montréal depuis longtemps. Huit tours gigantesques avaient été érigées dans le Stade olympique pour soutenir deux bataillons de haut-parleurs : l’un tourné vers le haut, l’autre tourné vers le bas, dans l’espoir d’offrir un son de qualité dans une enceinte réputée pour son acoustique difficile.

Des équipes techniques étaient à Montréal depuis le début de la semaine afin de préparer le concert, dont la réussite pourrait avoir un impact bien au-delà de l’aura de Metallica. Ce méga-spectacle était en quelque sorte un test dont la réussite allait déterminer si le Stade olympique pouvait ou non être considéré comme un espace viable pour présenter des concerts de grande envergure, comme l’a expliqué au journal Le Devoir Nick Farkas, vice-président de la programmation, des concerts et des évènements chez evenko.

Et puis ? Était-ce convaincant ? Revenez lire le compte rendu de notre journaliste Alexandre Vigneault dès 5 h samedi.