« Je m’en fais pour tous les festivaliers qui ont acheté des billets pour nous voir cet été. » Dans un message sur les réseaux sociaux, la membre des Cowboys Fringants, Marie-Annick Lépine, a confié être « mal à l’aise », alors que certains spectacles du groupe ont été annulés en raison de l’état de santé du chanteur Karl Tremblay.

Les Cowboys Fringants sont attendus à l’International des montgolfières ce jeudi. Leur concert a été confirmé mardi par l’organisation et par le groupe. « Nous serons au festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu ce jeudi 17 août ! Et on a vraiment hâte de vous y voir ! », lit-on sur la page Facebook des Cowboys Fringants.

Leur présence le lendemain au festival Petite Nation en Fête, à Thurso, a toutefois été annulée. Le nom de la formation figure encore également à l’affiche du Festival de la Poutine de Drummondville à la fin du mois.

La « maman du groupe » et conjointe de Karl Tremblay, Marie-Annick Lépine, a expliqué dans un autre message sur Facebook, un peu plu tôt, l’importance mutuelle entre les festivals du Québec et le groupe dont elle fait partie « depuis l’âge de 16 ans ». « Je ne me rappelle plus le nombre de fois que des diffuseurs de festivals sont venus pleurer dans nos loges après notre spectacle. Pourquoi ? Parce que nous venions de sauver leur festival de la faillite. »

Mais alors que les Cowboys Fringants ont dû annuler plusieurs spectacles en raison des traitements et de l’état de santé de Karl Tremblay, atteint d’un cancer, Marie-Annick Lépine fait part de son malaise et laisse présager de nouvelles annulations.

Si la violoniste et multi-instrumentiste avait toujours tenu à ce que la présence du groupe dans des festivals soit ponctuelle et professionnelle, si elle a toujours entretenu la relation avec le public en étant « présente pour vous », elle réalise aujourd’hui à quel point il était impossible de prévoir les circonstances actuelles.

« Il y a huit mois, lorsque les festivals se sont ajoutés à notre horaire, nous ne pouvions pas deviner l’avenir, il était difficile pour nous, à ce moment, de supposer le pire. L’espoir est la seule chose qu’il nous reste. L’espoir qu’un traitement fonctionne et puisse donner du temps et une belle qualité de vie à mon amoureux. Nous sommes tous déstabilisés par la situation. »

La multi-instrumentiste a tenu à donner une mention spéciale aux travailleurs du milieu de la santé, tandis que son conjoint poursuit les traitements. « Vous êtes humains, inspirants, travaillants et surtout, compétents ! Je vous admire. »

