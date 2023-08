(Québec) La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé a révélé avoir subi jeudi une opération au cœur à la suite d’un diagnostic d’arythmie. La principale intéressée a publié une mise à jour de son état de santé sur les réseaux sociaux pour expliquer son absence au Défilé de la Fierté, dimanche.

« Bien malgré moi, je vais rater les activités de la Fierté cette année », écrit la députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques sur Facebook, vendredi. La femme de 60 ans a expliqué avoir reçu un diagnostic d’arythmie, ce qui a nécessité une chirurgie à l’Institut de cardiologie de Montréal, jeudi.

« La bonne nouvelle : ça se traite et je suis soignée aux petits oignons. Je me suis fait opérer hier et ça s’est super bien déroulé. Je viens de sortir de l’hôpital, je me sens bien et je vais me reposer à la maison pour un temps avant de retourner au travail », poursuit-elle. La rentrée parlementaire à l’Assemblée nationale aura lieu le 12 septembre prochain, après la pause estivale.

Membre de la communauté LGBTQ+, l’élue de Québec solidaire souligne à grands traits l’importance de la tenue des festivités de Fierté Montréal, dont le traditionnel défilé, qui revient cette année après l’annulation surprise de l’édition 2022.

« J’avais hâte à la journée du défilé. J’avais hâte de retrouver les kiosques des journées communautaires, de partager un barbecue avec vous, de chanter et danser avec vous. La Fierté, ça brise l’isolement. On affiche nos couleurs, on raconte nos luttes, on se reconnaît dans notre diversité. C’est tellement important d’être solidaires entre les couleurs de l’arc-en-ciel, entre les lettres de l’acronyme, surtout cette année, quand la communauté trans et non binaire vit tant d’attaques. J’avais hâte de vous le dire », souligne-t-elle.

Le leader parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ainsi que d’autres membres du caucus seront sur place, rappelle-t-elle.

Manon Massé a annoncé en mai dernier qu’elle cédera sa place à titre de porte-parole féminine de la formation. Elle demeurera néanmoins députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques. Celle qui lui succédera sera connue en novembre.