Robbie Robertson, guitariste et auteur-compositeur du groupe The Band qui, dans des classiques tels que The Weight, Up on Cripple Creek et The Night They Drove Old Dixie Down, a exploité et contribué à remodeler la musique américaine, est décédé mercredi à l’âge de 80 ans.

Associated Press

Robertson est décédé entouré de sa famille à Los Angeles « après une longue maladie », a déclaré son publiciste Ray Costa dans un communiqué.

De leurs années en tant que groupe d’accompagnement magistral de Bob Dylan à leur propre célébrité en tant qu’incarnation de la communauté et de la virtuosité à l’ancienne, The Band a profondément influencé la musique populaire des années 1960 et 1970, d’abord en amplifiant littéralement la transition polarisante de Dylan d’artiste folklorique à star du rock, puis en absorbant les œuvres de Dylan et les influences de Dylan pour façonner un nouveau son immergé dans le passé américain.