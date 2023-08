C’était un rendez-vous longuement attendu par les fans de Billie Eilish. En conclusion d’une chaude et divertissante journée à guichets fermés, à Osheaga, la pop star n’a pas lésiné sur les efforts (scéniques, vocaux) pour envoûter les festivaliers.

Osheaga a annoncé en matinée que la journée de samedi affichait complet. Pas étonnant donc que l’accueil pour Billie Eilish ait été aussi colossal. La mer de monde devant la scène principale dressée au parc Jean-Drapeau est devenue encore plus gigantesque juste avant l’arrivée de la jeune vedette pop. Des dizaines de milliers de festivaliers se sont rassemblés pour le clou de la soirée.

Après un report en raison des restrictions sanitaires, le concert de l’artiste américaine prévu à Montréal l’an dernier avait tout bonnement été annulé. C’était donc une soirée attendue depuis longtemps pour les fans de la Californienne, dont le plus récent album, Happier Than Ever, est paru à l’été 2021.

Ainsi, après une introduction qui a été reçue avec des hurlements de la foule surexcitée, Billie Eilish a donné à son public une raison supplémentaire de lui crier son affection. Pendant une heure et demie, elle a livré avec enthousiasme une vingtaine de ses chansons, quasi toujours irréprochable, quelquefois parfaitement imparfaite.

Cinq ans jour pour jour depuis la dernière fois qu’elle avait joué à Osheaga, elle est revenue à Montréal avec un spectacle visuellement percutant.

On sait qu’elle porte une attention particulière aux images qui accompagnent sa musique, dans ses vidéoclips comme dans ses concerts.

Sur la scène, une plateforme surélevée au fond accueillait son batteur, Andrew Marshall, et son frère, Finneas, aux claviers et aux guitares. En arrière, de tous les côtés et à l’avant de la plateforme, des écrans ont permis de faire de la performance musicale un moment tout aussi plaisant pour les yeux.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Billie Eilish à Osheaga

Vêtue d’un large t-shirt, de shorts tout aussi amples, ses cheveux noués en deux couettes, Eilish a sauté et couru sur scène, s’est déplacée sur la passerelle la rapprochant de la foule. Si sa voix semblait quelque peu étouffée en début de performance, la chanteuse a très vite pu mieux démontrer qu’elle possède une voix angélique, cristalline.

Énergie contagieuse

Cette année, Eilish a fait paraître la chanson What Was I Made For ?, pour la trame sonore de l’ultrapopulaire film Barbie. Elle a d’ailleurs offert une des premières interprétations live de sa ballade sur la scène d’Osheaga, en milieu de performance. Avant et après, l’artiste a donné plusieurs de ses meilleures pièces, de bury a friend à Your Power, en passant par Bellyache et, bien sûr, Ocean Eyes (celle qui a amorcé sa carrière en trombe, en 2015).

Après I Didn’t Change My Number et NDA (percutante !), elle a lancé une version écourtée de idontwannabeyouanymore.

« J’avais oublié qu’on faisait cette chanson », a-t-elle ensuite dit en riant quand les premiers accords au piano de My Future ont résonné.

Billie Eilish, bien que perfectionniste, ne se prend pas trop au sérieux et semble sincèrement s’amuser sur scène, ce qui rend le moment partagé avec elle d’autant plus agréable.

« Tout ce que je demande ce soir, c’est qu’on perde un peu la tête », a lancé Eilish aux festivaliers, avant de leur demander, sans musique, de sauter sur place, d’agiter les bras, de bouger la tête dans tous les sens, puis de crier. Une interprétation explosive de You Should See Me in a Crown a ensuite enflammé la foule.

Du haut de ses 21 ans, celle qui chante et monte sur scène depuis l’âge de 15 ans est complètement dans son élément. L’énergie passe de la scène à la foule, de la foule à la scène.

Princesse pop

Lorsqu’elle nous a demandé si l’on connaissait cette chanson ultra-virale sur les réseaux sociaux (TikTok surtout) qui dit : « Black top, big t-shirt, Billie Eilish », la foule a répondu par l’affirmative. Quelle ne fut pas notre surprise quand Armani White, l’interprète de ladite chanson intitulée Billie Eilish (qui sera en performance ce dimanche à Osheaga), est venu l’exécuter sur scène !

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Billie Eilish à Osheaga

Le public d’Osheaga est exactement celui que ce genre de moment vise. C’était parfait.

Plus tard, l’interprétation de What Was I Made for a été un temps fort de la soirée avec Billie Eilish.

Cette nouvelle favorite du public a été chantée en chœur par le public tandis que la chanteuse a livré une performance chargée d’émotion et juste.

Alors qu’elle semblait au bord des larmes la seconde précédente, Billie est ensuite instantanément passée en mode party pour Oxytocin. Véritable bête de scène, elle a puisé dans toute la gamme des émotions durant l’heure et demie qui lui était allouée et les a transmises à son public conquis.

L’interprétation acoustique des pièces I Love You, Your Power et TV a constitué un autre moment marquant du spectacle. Assise sur un tabouret, accompagnée de Finneas (« la raison pour laquelle je suis encore en vie »), la chanteuse a été excellente.

La seconde partie du spectacle a permis encore plus de moments où les fans ont été ravis d’entendre les accords de leurs chansons préférées, comme Bellyache, when the party’s over et Happier Than Ever, pour la finale explosive.

Après un Baby Keem convaincant et The National, toujours excellents, Billie Eilish, probablement la plus jeune des têtes d’affiche du festival, a montré qu’elle compte parmi les grands de la pop.