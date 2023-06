Yes Mccan change son nom pour Yes*.

Yes Mccan change de nom et annonce un nouvel album

Yes Mccan, anciennement du groupe Dead Obies, devient Yes*. Le rappeur lancera, ce mercredi, Many Men, premier extrait de son nouvel album Club des Cœurs Solitaires.

Ces informations ont été dévoilées dans une courte vidéo de sa nouvelle entreprise Terrain.

OUI (tout, tout, tout, touttte), dernier album de l’artiste originaire de Granby, remonte à 2018. Il n’a fait paraître que quelques pièces dans les années qui ont suivi.

Jean-François Ruel, de son vrai nom, est également connu pour son rôle du proxénète Damien Stone dans la série Fugueuse.