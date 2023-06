We are the Champions, Bohemian Rhapsody, I Want to Break Free… Les chansons du groupe britannique Queen semblent intemporelles… et elles vaudraient leur pesant d’or.

Si la source consultée par CNN dit vrai, le catalogue de Queen pourrait être vendu pour plus de 1 milliard de dollars. Américains.

Selon CNN, une « source qui connaît bien l’acquisition de musique » soutient que des discussions progressent entre Disney Music Group, qui détient les droits d’exploitation des chansons de Queen, et Universal Music Group, qui souhaiterait les acquérir.

La vente, toujours selon CNN, devrait se conclure d’ici un mois et pourrait dépasser le milliard de dollars. Si elle se conclut en ces termes, cette transaction serait sans précédent. Le record en la matière serait détenu par Bruce Springsteen qui, en 2021, a cédé les droits de son catalogue pour une somme qui avoisinerait les 500 millions. Sting a vendu les siens pour 250 millions.

Lorsqu’une société ou une firme achète les droits d’une chanson, elle touche de l’argent chaque fois que la chanson est écoutée sur des plateformes numériques ou diffusée à la radio, à la télé ou ailleurs. Selon les experts consultés l’an dernier par La Presse, il faut compter de 10 à 25 ans avant que ces investissements ne deviennent rentables.