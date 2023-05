Chaque semaine, nos journalistes spécialisés en musique ajoutent des chansons à la liste d’écoute de La Presse sur Spotify. Voici trois titres récents qui se retrouvent dans notre sélection.

Karkwa, Parfaite à l’écran

PHOTO MARC-ÉTIENNE MONGRAIN, FOURNIE PAR SIMONE RECORDS Karkwa

Treize ans après Les chemins de verre, Karkwa a annoncé son retour mercredi soir avec la chanson Parfaite à l’écran puis sa vidéo réalisée par Charles-Antoine Olivier et Xavier Bossé. Celle-ci met en vedette l’actrice québécoise Pascale Bussières. Louis-Jean Cormier, Stéphane Bergeron (batterie), François Lafontaine (claviers), Julien Sagot (percussions) et Martin Lamontagne (basse) ont concocté une pièce puissante à la mélodie accrocheuse en crescendo qui, combinée au clip, remplit le cœur d’émotions. La poésie de Louis-Jean Cormier peint des images d’une grande clarté : « Un long passage entre deux vagues / Qui cherchent à mordre / Elle passe et glisse avec exploit / De justesse ». Québec aura la primeur du retour scénique de Karkwa puisque le groupe y sera le 8 septembre, jour de la sortie de l’album. Sherbrooke (24 novembre), Saguenay (25 novembre), Montréal (30 novembre, 1er et 2 décembre) et Toronto (7 décembre) sont les escales suivantes.

Extrait de Parfaite à l’écran, de Karkwa

Pascal LeBlanc, La Presse

Alaclair Ensemble, Sauvetage

PHOTO FOURNIE PAR LES DISQUES 7E CIEL Alaclair Ensemble

Sauvetage marque le retour d’Alaclair Ensemble. Bien que Claude Bégin, KNLO, Eman, Ogden et Vlooper soient restés bien occupés musicalement au cours des dernières années, ils n’avaient pas sorti de musique collectivement depuis America, vol. 2, en 2019. Cette réunion a un objectif bien précis, d’après le communiqué qui accompagne la chanson : « Des pères responsables qui ont décidé de prendre en main le sauvetage de cette culture québécoise ». On verra le 1er septembre, jour du lancement du nouvel album, si le groupe parvient à accomplir sa mission, mais ce premier extrait est encourageant. D’abord, le beat de Vlooper est fort bien construit : l’intro western, la superposition graduelle d’éléments, le brillant mixage ; chapeau ! Alaclair Ensemble a également annoncé des spectacles à Québec, le 7 septembre, puis à Montréal, les 29 et 30 septembre.

Extrait de Sauvetage, d’Alaclair Ensemble

Pascal LeBlanc, La Presse

P’tit Belliveau, Ej m’en fus

PHOTO VELOURS SOUTERRAIN P’tit Belliveau

Rien à faire, on succombe une fois de plus au charme de P’tit Belliveau. En plus d’avoir lancé cette semaine sa version franchement chouette de La 20 d’Édith Butler, le très productif chanteur acadien propose une nouvelle pièce intitulée Ej m’en fus. On y retrouve son sens inné de la mélodie accrocheuse et son goût pour les plaisirs simples, alors qu’il rêve de fuir les contraintes de la vie et de disparaître, peu importe où, avec « pas une barre de réception » sur son « phone », même si sa conscience lui rappelle qu’il doit « penser au futur ». Estival, joyeux, et comme d’habitude moins léger qu’il n’y paraît, voilà donc un nouveau ver d’oreille signé P’tit Belliveau, et c’est tant mieux.

Extrait d’Ej m’en fus, de P’tit Belliveau

Josée Lapointe, La Presse