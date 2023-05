Peu après avoir dévoilé une nouvelle chanson intitulée Parfaite à l’écran, accompagnée d’un clip mettant en vedette Pascale Bussières mercredi, Karkwa a confirmé ce que plusieurs soupçonnaient : le groupe rock prépare un album et même une série de concerts pour l’automne.

Treize ans après Les chemins de verre et un peu plus de 10 années après les débuts solos de Louis-Jean Cormier, le quintette a confirmé son retour tard mercredi. « C’est aujourd’hui qu’on fait paraître le premier extrait de notre album à venir. Et oui, Karkwa revient ! a aussi écrit le groupe sur Facebook. On a hâte de vous faire entendre tout le reste en disque et en spectacle ! »

Québec aura la primeur du retour scénique de Karkwa puisque le groupe y sera le 8 septembre, jour de la sortie de l’album dont le titre n’a pas été dévoilé, à l’Impérial Bell. Louis-Jean Cormier, Stéphane Bergeron (batterie), François Lafontaine (claviers), Julien Sagot (percussions) et Martin Lamontagne (basse) seront ensuite à Sherbrooke (24 novembre), Saguenay (25 novembre), Montréal (30 novembre, 1er et 2 décembre) et à Toronto (7 décembre). Les places pour les concerts de l’automne sont en vente depuis jeudi matin.