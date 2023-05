(Halifax) L’autrice-compositrice-interprète acadienne Lisa Leblanc a vu son plus récent album Chiac Disco être récompensé, lors de la première partie de la remise des prix du 35e East Coast Music Awards (ECMA).

La Presse Canadienne

L’artiste originaire du Nouveau-Brunswick a remporté, jeudi soir, un prix dans la catégorie enregistrement francophone de l’année à l’occasion de l’évènement qui célèbre la musique de la côte est du Canada.

Un total de 15 gagnants ont été annoncés au cours de cette soirée qui avait lieu au Centre Scotiabank, à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

L’auteur-compositeur-interprète David Myles, qui a eu quatre nominations, a remporté l’album de l’année et l’enregistrement solo de l’année pour It’s Only A Little Loneliness.

La pièce Lighthouse in Little Lorraine d’Adam Baldwin a été reconnue comme chanson de l’année. Et Kellie Loder, de Terre-Neuve-et-Labrador, a été choisie compositrice de l’année ainsi que l’artiste de de l’année-choix du public.

Le duo Fortunate Ones de St. John’s s’est illustré dans la catégorie enregistrement folk de l’année pour That Was You and Me.

Le groupe The Trews, de la Nouvelle-Écosse, est le lauréat pour l’enregistrement rock de l’année avec leur album Wanderer, tandis que la formation The East Pointers, gagnante d’un prix Juno, est repartie avec le prix de l’enregistrement de groupe de l’année avec House of Dreams.

Le groupe The East Pointers dominait les nominations du gala avec six citations, de même que le rappeur Classified, dont le nom n’a pas été appelé jeudi soir, mais qui est en lice pour d’autres récompenses ce week-end.

La deuxième partie de la remise des prix des ECMA doit se dérouler dimanche. Il a été annoncé que l’évènement se tiendra à Charlottetown en 2024.