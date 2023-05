Lizzo, lauréate du Grammy de l’enregistrement de l’année, se produit ce jeudi soir au Centre Bell et la majorité du contenu vidéo a été conçu par Marcella Grimaux et son équipe de Noisy Head en collaboration avec Eltoro, un autre studio montréalais.

« Lizzo est hot : elle chante, elle bouge… Je suis choyée d’avoir participé à ce projet-là. »

Ce jeudi soir, Marcella Grimaux sera au Centre Bell avec des membres de son équipe. Lizzo se produit enfin à Montréal ; sa tournée était passée par Toronto en octobre dernier. « Je suis fébrile, dit celle qui a produit des images pour la star pop. C’est comme rentrer à la maison. »

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Marcella Grimaux

Avec ses 26 millions d’abonnés, Lizzo est l’artiste musicale qui a accumulé le plus de visionnements sur TikTok en 2022. Lizzo a été élue personnalité de l’année aux derniers People’s Choice Awards. On a souligné ses revendications sur les enjeux de diversité et d’inclusivité, autant en matière d’origine ethnique, de genre, d’orientation sexuelle ou de diversité corporelle.

« Je ne connais pas une autre star pop qui n’a autant pas peur de déranger », dit Marcella Grimaux.

Lors de son passage à Knoxville, dans le Tennessee, il y a deux semaines, Lizzo a rempli la scène de drag queens pour protester contre le projet de loi de l’État visant à restreindre leur présence en dehors des cabarets.

C’est presque un euphémisme d’affirmer que la tournée Special Tour est sous le signe de l’autonomisation (empowerment). Il faut voir Lizzo à la flûte ou encore s’élancer avec ses danseuses tout en rondeur et en splendeur, et rappeler à son public l’importance de s’aimer.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE INSTAGRAM DE THE BIG GRRRLS Lizzo entourée de ses Big Grrrls

« L’été dernier, nous avons tourné des images à Los Angeles avec Lizzo et ses Big Grrls, raconte Marcella Grimaux. Elles sont tellement impressionnantes ! Lizzo voulait que les humains qu’on voit à l’écran soient sur la scène. »

Lizzo demeure près de ses valeurs et de qui elle est. « C’est rafraîchissant. Ça fait du bien de voir du vrai », vante Marcella Grimaux, qui est née un an avant la chanteuse de 35 ans à la même date d’anniversaire, soit le 27 avril.

Marcella Grimaux se souviendra toujours du premier spectacle du Special Tour donné le 23 septembre en Floride, à Sunrise, au FLA Live Arena. « Lizzo a fait quelque chose que je n’ai jamais vu avant. Elle a réuni tous les gens qui travaillaient sur son premier show d’aréna pour un discours. Elle n’arrivait pas à croire qu’elle était rendue là et elle a promis de se souvenir de chaque personne qui était là. C’était super émotif. »

Certains grands noms de la pop ont une façade et sont sur le pilote automatique, mais pas Lizzo.

Après l’escale européenne de sa tournée, Lizzo tenait pour son retour sur scène en Amérique du Nord à offrir du contenu inédit au public. « Elle voulait que les gens qui reviennent la voir voient quelque chose de nouveau. Elle appelle ça The Sequel. »

Résultat : il y a quelques semaines, Marcella Grimaux était de retour à Los Angeles pour du tournage supplémentaire.

Ce qui a mené Marcella Grimaux à collaborer avec Lizzo ? Par le metteur en scène du Special Tour Justin Collie, de la boîte Nimblist, avec qui elle avait travaillé sur la tournée de la star du rap argentin Tiago PZK.

Marcella Grimaux était la metteure en scène du spectacle de Tiago PZK, alors que pour Lizzo, son rôle et celui des membres de son équipe de Noisy Head consistait à fournir la majorité du contenu vidéo de sa tournée en collaboration avec le studio (aussi montréalais) Eltoro.

D’un projet à l’autre, Marcella Grimaux peut porter plusieurs chapeaux : créatrice de contenu vidéo, scénographe, metteure en scène et directrice artistique.

Quand elle a fait ses débuts chez GEODEZIK au tournant des années 2010, le contenu vidéo et multimédia commençait tranquillement à s’intégrer dans les spectacles à grand déploiement d’aréna alors que c’est presque essentiel aujourd’hui. Elle nous raconte avoir filmé des images pour des vedettes montantes de l’époque, soit Taylor Swift et Katy Perry !

Une suite à Bébé symphonique

Au Québec, on connaît Marcella Grimaux pour avoir apposé sa signature visuelle aux spectacles de Patrice Michaud et Jonathan Roy, mais aussi Riopelle symphonique et Harmonium symphonique. C’est sans compter la co-mise en scène des plateaux des deux dernières saisons de Star Académie, du spectacle de Loud sur les Plaines l’été dernier et son travail avec Marie-Mai et Jean Leloup.

Elle nous annonce que le spectacle Bébé symphonique, qui s’exporte à l’international après avoir été couvert d’éloges depuis sa première série de représentations au Planétarium, aura une suite et vient tout juste d’obtenir un prix du jury aux prix Best of Earth.

« Quelle idée quand même », lance celle qui a chapeauté la création multimédia du spectacle.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Spectacle Bébé symphonique, une expérience destinée aux enfants de 0 à 18 mois, au Planétarium de Montréal

C’était un peu complexe d’avoir l’attention des poupons, mais il fallait ne pas trop les brusquer et ne pas trop les stimuler. Déjà qu’ils sont dans un dôme immersif. Mais de voir qu’ils regardent partout et qu’ils sont bien, c’est beau à voir. Marcella Grimaux

« Le pari était de préparer les enfants à la sieste, et ça marche ! », se réjouit la mère de deux jeunes enfants.

Prochains gros mandats : la mise en scène du spectacle très attendu de IAM avec l’Orchestre symphonique de Montréal l’automne prochain et de ceux de la vedette argentine masculine Abel Pintos avec qui elle collabore depuis plusieurs années. Si ce nom ne dit rien à un douanier canadien, ça impressionne beaucoup ses collègues argentins.

Marcella Grimaux tient à nommer les membres de son équipe de Noisy Head : Daniel Faubert, Olivier Beaudoin et Isabelle Painchaud.

« Je ne pourrais jamais faire tout ça sans eux », conclut-elle.