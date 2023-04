Après six ans d’absence, Feist est de retour au sommet de son art avec un album dépouillé d’une grande beauté.

Avec une production de six albums en 24 ans, Feist fait partie de ces artistes qui aiment prendre leur temps. Résultat : l’autrice-compositrice-interprète canadienne ne cesse d’explorer, et arrive chaque fois à se renouveler sans se dénaturer. C’est encore le cas avec Multitudes, qui arrive six ans après son précédent album Pleasure, et douze ans après qu’elle a remporté le prix Polaris pour Metals.

Il y a longtemps que Leslie Feist s’est éloignée de la charmante indie-pop qui l’a propulsée parmi les artistes les plus populaires des années 2000. Mais Multitudes est probablement à la fois son album le plus dépouillé et le plus expérimental, avec ses chansons quasi folk qui laissent toute la place aux interprétations guitare-voix, ses enrobages parfois dissonants et une panoplie de sons étranges qui habillent le tout.

Cela peut surprendre à la première écoute. La première pièce, In Lightning, met d’ailleurs la table sans compromis. Mais si on se laisse guider par la pureté de cette voix reconnaissable entre toutes, et qu’on prend le temps d’entrer dans sa poésie qui parle du passage du temps et de l’état du monde, branchée sur la nature et sur la quantité d’émotions contradictoires qui habitent chaque personne – Feist fait encore la preuve ici qu’elle est une exceptionnelle songwriter –, Multitudes est un album enveloppant et stimulant, profond et bouleversant.

Entre les cris du cœur bien envoyés de Borrow Trouble et l’immense douceur de Love Who We Are Meant To, en passant par l’incandescence de Of Womankind, la légèreté aérienne de The Redwing et la brillance de Hiding Out in the Open, il y a autant de beauté et de sensibilité que d’intelligence et de subtilité dans ce nouvel album de Feist, qui semble ici au sommet de son art.

À l’heure où l’IA semble en mesure de créer son lot de chansons préfabriquées, Feist fait en tout cas la preuve que son unicité, ce mélange d’inspiration, de talent, de réflexion et d’émotion humaines connectées directement sur le cœur, ne pourra pas être reproduite de sitôt par une machine.

