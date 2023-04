Le trio Hippie Hourrah propose un magnifique album concept qui s’inspire de l’œuvre du célèbre peintre Jacques Hurtubise.

Comme Bowie a chanté Warhol à l’époque, Hippie Hourrah interprète aujourd’hui Hurtubise. Le groupe a mis en chanson son legs, tirant des titres, des toiles et de la vie de l’artiste de jolies rimes et mélodies. Tous les titres des morceaux font référence à des œuvres. Et s’il est facile d’accoler le concept à l’album sans vraiment s’y tenir, on sent ici que le résultat honore réellement l’artiste qui l’inspire.

L’œuvre postmoderne du peintre, disparu en 2014, est colorée, éclatée, déborde d’énergie (la pièce Onibaba, qui orne la pochette, l’illustre bien). Celle du groupe formé de Cédric Marinelli, Miles Dupire-Gagnon et Gabriel Lambert l’est tout autant, sa pop psychédélique au service de rythmes toujours engageants. Le fini est plus accessible que ce qu’avait présenté Hippie Hourrah auparavant et cela lui va bien.

Cédric Marinelli s’est accompagné de Ralph Elawani pour l’écriture. L’union des deux plumes fait des étincelles. Les textes se soumettent à une quête de réponses, parlent de mal-être, le leur et celui des autres, observent le monde, le décrivent et le décrient. Un journaliste fictif, centré sur lui-même plutôt que sur la personne qu’il interviewe, dont la voix est celle d’Elawani, intervient sur le disque et pose des questions à Jacques Hurtubise. Un ajout ludique, qu’on avoue toutefois ne pas prendre le temps d’écouter chaque fois que l’on fait jouer le disque.

Le groupe a été entouré pour cet album : Alix Lepage (percussionniste ayant des liens de parenté avec Jacques Hurtubise), Daniel Thouin, Christian-Sean Trudel, Paige Barlow, Joé Napoléon, Chris Darley ont participé à la confection. Le travail collectif instrumental a porté ses fruits : au-delà des mots, Exposition individuelle est un album réussi du début à la fin sur le plan de ses mélodies, de ses arrangements.

Ne pas connaître le travail de Jacques Hurtubise ne crée aucun inconvénient lorsque l’on aborde l’album de Hippie Hourrah. Filon de départ, le thème est le prétexte d’une exploration qui semble bien plus large encore. L’écoute d’Exposition individuelle donne toutefois très envie de (re)découvrir l’œuvre du peintre. Un bel hommage et un album très réussi.

0:00 0:00 Couper le son