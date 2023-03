Ray Volpe, Afrojack et Agents Of Time viennent gonfler la programmation du festival de musique électronique montréalais ÎleSoniq, qui mettra en vente ses billets journaliers vendredi à 10 h.

L’édition 2023 du rendez-vous se tiendra sur l’île Sainte-Hélène les 12 et 13 août. Le samedi, les amateurs pourront voir – et surtout entendre – The Chainsmokers, Alesso, Claptone, Alok, Sam Feldt, Cheyenne Giles et Mandiz. Le dimanche, les sonorités d’Above & Beyond, deadmau5 et Martin Garrix seront mises de l’avant, tout comme celles de Lost Frequencies, Becky Hill, Ship Wrek et Lucky Rose.

Dans un communiqué, les organisateurs d’ÎleSoniq expliquent qu’ils ont construit la programmation « de façon à ce que les fans n’aient pas à choisir entre leurs artistes préférés, car chaque scène sera consacrée à un style musical précis » : grand public et EDM, bass, et house et techno.

Les billets d’un jour seront offerts à partir de 135 $, taxes et frais de service inclus. Les laissez-passer de deux jours sont offerts à partir de 230 $.