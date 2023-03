Festival d’été de Québec

Une affiche coulée dans le rock

Green Day, Foo Fighters et Billy Talent font partie des têtes d’affiche internationales du Festival d’été de Québec. « On a l’air rock à cause du poids des noms qu’on annonce, mais on est aussi diversifié que d’habitude », nuance le directeur de la programmation, Louis Bellavance, qui aussi recruté Lana Del Rey.