(New York) Le légendaire auteur-compositeur-interprète britannique Cat Stevens sortira cet été un nouvel album de chansons originales qui lui aura pris plus d’une décennie à concevoir et dans lequel il revisite le thème de l’unité.

Mark Kennedy Associated Press

La collection de 12 chansons s’intitule King of a Land et sort en juin sur Dark Horse Records, la maison de disque fondée par George Harrison. L’illustration de la couverture de l’album montre un garçon jouant de la guitare au sommet de la Terre, tandis qu’un chat s’étire et qu’un train se promène le long d’une voie.

PHOTO FOURNIE PAR DARK HORSE RECORDS, VIA AP L’illustration de la couverture de l’album montre un garçon jouant de la guitare au sommet de la Terre, tandis qu’un chat s’étire et qu’un train se promène le long d’une voie.

Le premier extrait est une chanson joyeuse et familiale, Take the World Apart.

L’album réunit Stevens avec le producteur Paul Samwell-Smith, qui a produit trois albums de l’artiste entre 1970 et 1972 : Tea for the Tillerman, Teaser and the Firecat et Catch Bull at Four.

Stevens, qui a pris le nom de Yusuf lorsqu’il s’est converti à l’Islam, est un écrivain respecté depuis ses débuts en 1967. Ce membre du Temple de la renommée du rock and roll a sorti plusieurs succès à travers le temps, dont Peace Train, Wild World et Morning Has Broken.