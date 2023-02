Le jeune chef Francis Choinière est le lauréat du prix Goyer Mécénat Musica 2023-2024. Ce prix, doté d’une bourse de 125 000 $, lui est attribué à titre d’artiste collaboratif émergent.

Francis Choinière, 26 ans, est le directeur artistique de l’Orchestre Philharmonique et Chœur des Mélomanes (OPCM), organisme dont il est le cofondateur, et de l’Orchestre FILMharmonique & Ensemble Classico.

« C’est un grand honneur d’être choisi. Ce n’est pas tous les jours qu’on reçoit un prix important comme celui-là et il est remis seulement tous les deux ans, dit le jeune chef, en entrevue avec La Presse. C’est aussi un honneur d’être reconnu parmi ceux qui ont reçu le prix dans le passé – Nicolas Ellis, Lara Deutsch, Marc Djokic et Philip Chiu – et qui ont tous des carrières bien développées maintenant. »

La bourse de 125 000 $ est divisée en plusieurs parties, mais l’essentiel (100 000 $) sera séparé en parts égales entre le chef lui-même et l’OPCM. L’argent ainsi injecté dans l’orchestre permettra, selon le jeune artiste, de soutenir les projets en développement et de faire grandir l’organisation. « Ça va certainement nous donner un bel élan », dit-il.

De Toronto à Montréal

Tout juste de retour d’une série de concerts à Toronto avec l’Orchestre FILMharmonique, dont l’objectif est « d’exposer les gens à la musique symphonique, qu’elle provienne des films ou du répertoire classique », Francis Choinière est aussi impliqué dans la production du concert autour du troisième volet de la série Le Seigneur des anneaux : le retour du roi, qui sera présenté le 3 mars à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts. Il reprendra sa baguette en mai, à la Maison symphonique, pour un programme comptant La mer, de Debussy, et A Sea Symphony, de Ralph Vaughan Williams.

Francis Choinière a dirigé une quarantaine de concerts dans différentes villes du Québec depuis mars 2020. Il avait, cette année-là, été cité parmi les 30 musiciens classiques de moins de 30 ans jugés les plus prometteurs par CBC. Le jeune chef a entrepris son parcours musical à l’école FACE et l’a poursuivi au Collège Marianopolis et à McGill.

Le prix Goyer Mécénat Musica, l’un des plus prestigieux en musique classique au pays, rend hommage à Jean-Pierre Goyer, qui fut notamment président du Conseil des arts de Montréal et du conseil d’administration de l’Orchestre Métropolitain. Il était en poste lorsque la direction de l’OM a été confiée à un jeune chef de 25 ans appelé Yannick Nézet-Séguin.