Voici que nous tombe des cieux le 12e disque de la pianiste et compositrice de 66 ans qui reprend ses aises dans le trio jazz, géométrie des premiers microsillons sortis depuis 1985 et qui a ponctuellement repris du service au fil des ans.

Claude Côté Collaboration spéciale

L’érudite acrobate des notes d’ivoire et d’ébène a toujours les deux mains pleines lorsqu’elle se frotte à ses deux précieux acolytes qui la suivent dans ses dérapages contrôlés et ses aspirations impressionnistes. Alec Walkington à la contrebasse, avec sa maîtrise en jazz obtenu à McGill en 1996, a bénéficié du savoir de deux monstres de l’instrument, Michel Donato et Dave Young. À la batterie, c’est aussi relevé. Camil Bélisle a 30 ans de jazz dans les baguettes. Ses participations aux émissions Jazz sur le vif et Jazz Beat sur les ondes de notre radio publique donne une idée des forces en présence. Ces deux-là ne sont pas des pinpins !

Lorraine Desmarais a composé plusieurs musiques de film pour l’ONF et les huit mouvements sur plus de 43 minutes de Street Beat Suite évoquent des paysages, mais aussi des hommages à deux grands du jazz avec qui elle a déjà joué : Paquito est l’un d’eux. Le saxophoniste alto cubain et ex-Irakere Paquito D’Rivera a bien foulé le sol montréalais à quelques reprises. Quant au titre Le président aime Chick, c’est évidemment de Chick Corea et de Barack Obama qu’il est question ici.

Dès les premières grappes de notes d’Orange brûlé, qui lui rappelle un coucher de soleil à Rimouski, on sent la pianiste plus émotive, plus rêveuse. Idem pour Promenade de la mer. Si cela semble fastidieux à l’exécution, c’est loin d’être incompatible avec le plaisir. La pièce-titre est néo-orléanaise jusqu’à la moelle et sa cadence funky rappelle Dr John ou Art Neville. C’est instrumental, mais ça fait du bien dans le buffet. Jam Session, qui s’étend sur plus de huit minutes, nous dévoile un jeu de piano qui dégage une forte personnalité. Ça ne manque pas de corps ni de densité !

Enregistrée en juillet dernier, Street Beat Suite est l’une des bonnes surprises du moment.

Jazz Street Beat Suite Lorraine Desmarais Jazz Trio Analekta 8/10