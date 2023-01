Une vidéo de Yannick Nézet-Séguin devient virale sur TikTok

Une vidéo tournée trois ans plus tôt dans laquelle nous voyons l'orchestre du All-City High School de Philadelphie jouer et chanter « Bonne fête » au maestro Yannick Nézet-Séguin a refait surface sur TikTok. Et elle obtient un franc succès.