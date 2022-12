La Montréalaise Thaïs mise en lumière dans Emily in Paris

Une chanson de l’artiste montréalaise Thaïs s’est taillé une place dans la troisième saison d’Emily in Paris, populaire série de Netflix, qui relaie les dix nouveaux épisodes à partir de ce mercredi.

La nuit te ressemble, extrait du EP Paradis artificiels (2020), accompagne une scène de tendresse – on ne vous en dit pas plus – dans le sixième épisode, Ex-en-Provence. « La nuit te ressemble/Ça me dérange/Tu laisses tomber les cendres/De tes lèvres brûlantes », narre la voix vaporeuse de la compositrice électro-pop Thaïs Millet, de son vrai nom.

Emily in Paris, qui met en vedette Lily Collins et s’abreuve de clichés made in France, a cumulé quelque 60 millions de visionnements dès la première saison.

« Je suis née à Paris, donc que ma musique fasse partie de cette série qui laisse une belle place aux artistes francophones me rend très heureuse et fière ! », explique dans un communiqué Thaïs, qui partage la trame sonore de l’épisode avec Charles Trenet et Laure Briard, entre autres.

Thaïs a sorti un premier effort, Tout est parfait, sous la bannière Bravo à l’automne dernier. La protégée de Cœur de pirate présentera une nouvelle série de concerts à partir de février.