Rage Against the Machine au Madison Square Garden de New York, en août dernier

Le bassiste de Rage Against the Machine atteint d’un cancer de la prostate

Tim Commerford, le bassiste du groupe de rap-métal Rage Against the Machine, a révélé dans une entrevue avec le magazine américain Spin qu’il était atteint d’un cancer de la prostate.

Le musicien de 54 ans a déclaré qu’il allait bien après avoir reçu un traitement plus tôt cette année. « J’espère qu’il y a une personne qui va lire ça et dire : “ J’ai besoin de me faire examiner ” », a-t-il déclaré.

Il a confié avoir subi une ablation de la prostate deux mois avant que Rage Against the Machine n’entame sa tournée de retrouvailles, en juillet dernier. Seuls les membres du groupe et un petit cercle de confidents étaient au courant de son diagnostic.

Rage Against the Machine avait dû annuler sa tournée en août à cause d’une blessure à la jambe de son leader, Zack de La Rocha. Ces retrouvailles, initialement prévues en mars 2020, avaient été retardées à cause de la pandémie, après une absence du groupe sur scène de 11 ans.