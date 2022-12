Céline Dion, atteinte d’une maladie neurologique rare, ne remontera pas sur scène pour l’instant. Son état de santé attriste ses admirateurs et ses collaborateurs, mais touche aussi plusieurs personnalités publiques et politiques, qui lui ont exprimé leur soutien.

La nouvelle est tombée très tôt jeudi au Québec. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la chanteuse de Charlemagne, visiblement émue, a annoncé être atteinte du syndrome de Moersh et Woltman (stiff person syndrome). Un trouble neurologique touchant une personne sur un million et qui lui causent les spasmes musculaires qui l’avaient forcée à reporter ses présences sur scène à plusieurs reprises ces dernières années. Ces spasmes « affectent [sa] vie de tous les jours, à plusieurs niveaux », a-t-elle confié.

« Je me donne toujours à 100 % dans mes concerts, mais présentement, je ne suis pas en état de le faire », a déclaré Céline Dion dans la vidéo, où elle a plusieurs fois semblé retenir ses larmes. La chanteuse a avoué avoir eu du mal à parler de ce qu’elle a traversé. « Je suis désolée d’avoir pris autant de temps à vous donner des nouvelles. »

« Ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l’espoir de continuer, a-t-elle précisé. Mais je dois admettre que c’est un combat continuel. » Elle affirme par ailleurs qu’un thérapeute médical l’aide quotidiennement à reprendre des forces.

« Chanter, c’est ce que j’ai fait toute ma vie et, pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable », a ajouté la chanteuse de 54 ans. En raison de sa maladie, elle ne peut plus utiliser ses cordes vocales comme elle le souhaite. Le syndrome de Moersh et Woltman affecte même son habileté à marcher.

L’artiste garde malgré tout espoir de remonter sur scène. « Pour vous retrouver, je n’ai pas d’autres choix que de me concentrer sur ma santé. Et j’ai bon espoir d’être sur la bonne voie », a-t-elle conclu, avant de remercier ses admirateurs pour leur soutien.

Un retour sur scène « lorsqu’elle sera prête »

Ses spectacles du printemps prochain sont ainsi reportés et huit spectacles prévus l’été prochain sont annulés.

Depuis l’annonce en 2021 de son retour à Las Vegas, la chanteuse n’a pas encore pu présenter de spectacle au Resorts World Theatre, salle pourtant conçue sur mesure pour elle. Sa résidence, maintes fois reportée, n’a pour l’instant plus de date de lancement.

« Lorsque Céline sera prête et sentira qu’elle est de retour à 100 %, nous aurons hâte de l’accueillir au Resorts World Theatre, ont déclaré conjointement la compagnie de production du spectacle, AEG Presents, et le Resorts World, dans un courriel à La Presse. La santé de Céline est la priorité et nous annoncerons de nouvelles dates lorsqu’elle sera prête. »

Pour les admirateurs de l’artiste, le fait que la tournée soit en suspens est « subsidiaire », affirme Line Basbous, membre des Red Heads, une communauté internationale de fans de Céline Dion. « Personne ne tombe en bas de sa chaise parce qu’on savait que quelque chose se passait et que c’était loin d’être simple », dit-elle. « Mais ce qui nous choque, c’est la teneur de l’annonce. On ne s’attendait pas à un diagnostic aussi sévère. C’est plus de ce côté-là qu’on trouve ça difficile. »

Cette fois, l’heure est grave et le public de Céline Dion le sent. « On a tous eu la curiosité d’aller voir sur Google, de lire les symptômes, les possibilités d’évolution et ce n’est pas très rassurant, dit Line Basbous. On espère qu’elle se rétablira, qu’elle pourra reprendre le cours de sa vie personnelle, avant tout. »

La communauté de fans semble quelque peu résignée à ce qu’un retour ne survienne peut-être jamais. « Et on sait que si elle revient, ce sera sûrement avec une autre approche et pas des shows extrêmement physiques, avec la même performance demandante qu’avant », dit Line Basbous.

La femme avant la chanteuse

Josélito Michaud, ancien imprésario, animateur et producteur, a côtoyé Céline Dion à de nombreuses reprises. Il a accueilli la « terrible » nouvelle de jeudi matin avec une part d’apaisement. « Au moins, ce qu’elle a est maintenant clair, dit-il. Ça nous évitera toute cette machine à rumeurs, tout cet emballement. »

Sa maladie nous ramène à l’être humain derrière la machine, un choc « très difficile » à encaisser, confie-t-il. « On a toujours pensé que notre Céline nationale, internationale, ne pouvait pas tomber. Là, on se rend compte qu’elle est juste humaine et que ce corps-là, malgré toute la volonté psychologique d’y aller, ne veut plus. »

C’est d’abord à la femme, bien plus qu’à la chanteuse, qu’il envoie ses pensées en ce moment. « Je comprends qu’on soit préoccupé par la voix de Céline, mais moi, je suis plus préoccupé par l’être humain, qui a peut-être donné tout ce qu’il avait à donner. Elle est en douleur, cette femme-là. »

Josélito Michaud souligne que les deuils successifs vécus par Céline Dion, de son mari René Angélil en 2016 puis de sa mère Thérèse en 2020, se sont ajoutés à une santé physique fragile. « C’est une femme dont on n’a jamais senti toute la vraie peine, dit-il. Avec elle, c’est the show must go on [chanson de Queen qu’elle chantait souvent]. »

Le communicateur ne doute pas à quel point la vidéo publiée par Céline Dion a dû être difficile à enregistrer. Non seulement parce qu’elle y dévoilait sa maladie au monde entier, mais aussi parce qu’elle ferait des milliers de déçus. « C’est une vraie torture pour elle d’annuler parce qu’elle sait ce que ça veut dire pour ceux qui se déplacent. Chaque fois qu’elle reporte, c’est dans l’espoir de pouvoir faire les spectacles. »

M. Michaud doute que Céline Dion puisse remonter sur scène en 2024, après quatre ans d’absence. « Mais qu’est-ce que cette femme-là a encore à prouver ? C’est la plus grande artiste de tous les temps, records et statistiques à l’appui. À Las Vegas, elle a fait plus de spectacles qu’Elvis et que Frank Sinatra. »

Une « véritable omerta »

À la mi-novembre, une biographie non autorisée des journalistes français Laurence Pieau et Hervé Tropéa a mis la table à l’annonce de Céline Dion, voire l’a précipitée.

Le docteur Jean Abitbol, l’un des médecins de la chanteuse, y confiait que sa patiente souffrait probablement du « syndrome du globus », une réaction psychosomatique qui cause des spasmes et une sensation de gorge nouée.

« C’est dans la même famille » que le syndrome de la personne raide, selon M. Tropéa, coauteur de Céline Dion – la vraie histoire, joint en Californie. « Ça reste neurologique, mais il y a quand même une part psychosomatique », dit-il, citant une intervention du Dr Abitbol jeudi sur le plateau de la chaîne BFMTV.

Le journaliste établi à Hollywood souligne avoir été confronté à « une véritable omerta » autour de l’état de santé de la diva. « Plus on avançait dans l’enquête, plus il y avait de témoins, plus c’était difficile. Les gens avaient peur de parler. »

Selon M. Tropéa, Céline Dion vit en réclusion et n’aurait conservé des liens étroits qu’avec deux collaborateurs : sa sœur Linda Dion et son assistante personnelle, Sylvie Beauregard.

Même Claudette Dion a confié aux biographes ne pas avoir eu de contacts avec sa petite sœur ces deux dernières années. « On s’est rendu compte que la plupart des gens n’étaient pas au courant [de la condition de Céline] et n’avaient plus de liens avec elle », s’attriste Hervé Tropéa.

L’Assemblée nationale avec Céline

Jeudi, après l’annonce, la classe politique québécoise s’est rangée derrière la chanteuse. « On souhaite évidemment un bon rétablissement à Céline Dion. C’est une immense vedette, qui vient de Charlemagne, dans le comté de l’Assomption, dans mon comté. On est tellement fiers d’elle, on espère qu’elle va être capable de recommencer sa tournée le plus vite possible », a déclaré le premier ministre François Legault dans une mêlée de presse à l’Assemblée nationale jeudi.

« C’est sûr que lorsqu’on l’écoute, on a un pincement au cœur. Céline, c’est Céline », a quant à lui commenté le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, natif de Charlemagne.

Celui-ci a « grandi en face » de la maison d’enfance de Céline Dion. La mère du ministre a même fréquenté l’école primaire en même temps que Mme Dion, a-t-il révélé. « C’est une nouvelle qui n’est pas agréable à entendre ce matin, mais je pense d’abord à sa famille. À voir l’émotion qu’il y avait dans sa vidéo, on comprend que ce n’est pas facile pour elle et ses proches. »

« Céline, c’est un monument national. On lui souhaite évidemment la meilleure des chances », a dit le député de Québec solidaire Vincent Marissal.

« On espère qu’elle se rétablira. Mais on est de tout cœur avec elle, c’est l’essentiel », a souligné le chef péquiste Paul St-Pierre Plamondon. Le chef libéral par intérim, Marc Tanguay, a ajouté que la situation le chagrinait. « C’est triste, honnêtement. On va lui souhaiter la meilleure des chances et prompt rétablissement », a-t-il affirmé.

Soutien des artistes

Quelques autres personnalités québécoises ont partagé leurs souhaits. « On t’aime infini Céline », a commenté Charlotte Cardin sous la publication annonçant sa maladie. « Pauvre petit chat…. Je t’embrasse fort et t’envoie mes meilleures énergies pour la suite. En espérant que tu passes un beau temps des fêtes malgré tout », a écrit Mitsou Gélinas.

L’humoriste Tranna Wintour a laissé un message de soutien à celle qu’elle imite souvent dans ses numéros : « Nous t’envoyons tous tellement d’amour et d’énergie positive et curative. Je ne peux pas imaginer la douleur de ne pas pouvoir faire ce que tu aimes, mais sache que notre amour et notre appréciation vont au-delà de ton talent. Tu nous manques trop ! Sois bonne et douce envers toi-même, prends tout le temps dont tu as besoin. On ne va nulle part. »

« Céline, je pense à toi et t’envoie tout mon amour. Tu es le talent personnifié et, à mesure que tu vas guérir, ta puissance et ta présence se feront à nouveau sentir partout », a écrit la designer italienne Donatella Versace.

La direction du Rideau Vert a de son côté décidé de retirer la vidéo dans laquelle la comédienne Monika Pilon parodie la chanteuse – qui s’excuse de ne pas pouvoir monter sur scène – dans son spectacle 2022 Revue et corrigée. Pour la représentation de ce jeudi soir, une mention indiquera en ouverture que la vidéo a été enregistrée avant l’annonce de la condition neurologique de Céline. À la fin du sketch, un message de prompt rétablissement apparaîtra. Mais dès la représentation de vendredi soir, la vidéo disparaîtra complètement. Elle sera remplacée par une autre vidéo pour les représentations subséquentes.

Avec Charles Lecavalier et Jean Siag, La Presse