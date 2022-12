Ce n’est pas un hasard si les annonces de concerts pour 2023 se multiplient à l’approche de Noël, c’est bien sûr une incitation à accrocher des billets dans le sapin. LASSO et le Festival international de jazz de Montréal ont dévoilé certaines de leurs têtes d’affiche : Chris Stapleton pour le country, Melody Gardot, Buddy Guy et quelques autres pour le jazz.

LASSO, qui a attiré 35 000 spectateurs l’été dernier selon le producteur evenko, reviendra pour une deuxième édition les 18 et 19 août 2023. Chris Stapleton, l’une des plus grandes vedettes du country à l’heure actuelle, sera en tête d’affiche le 19 août, soit un peu moins d’un an après avoir rempli le Centre Bell. La veille, c’est Kane Brown qui va clore la soirée. Les laissez-passer pour LASSO seront en vente dès le 12 décembre.

Le dévoilement est plus vaste du côté du Festival international de jazz de Montréal. L’organisation a notamment annoncé le retour de Melody Gardot (2 juillet, à la salle Wilfrid-Pelletier) dans la foulée de son très bel album Entre eux deux, enregistré avec le pianiste Philippe Powell.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Melody Gardot à la salle Wilfrid Pelletier en 2016

Le bluesman Buddy Guy, 86 ans, sera de passage dans la même salle deux jours plus tôt, le 30 juin, pour un concert d’adieu dans le cadre de sa tournée Damn Right Farewell, clin d’œil à sa chanson et son album Damn Right I’ve Got the Blues, datant de 1991. La Brésilienne Marisa Monte sera quant à elle au Théâtre Maisonneuve le 4 juillet.

La liste dévoilée mardi compte aussi des groupes de jazz aventureux comme The Bad Plus (4 juillet), Snarky Puppy (30 juin) et Avishai Cohen Trio (aussi le 30 juin). Les chanteuses Stacey Kent (1er juillet) et Emilie-Claire Barlow (6 juillet), ainsi que le tandem Rodrigo Y Gabriela (1er juillet) font aussi partie de la liste d’invités qui vient d’être dévoilée.

Les places pour les concerts programmés au Festival international de jazz de Montréal seront en vente vendredi, dès 10 h. Les abonnés de l’infolettre pourront toutefois se procurer des billets dès jeudi, 10 h.