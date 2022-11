Critique de His Happiness Shall Come...

Parfaite conclusion

Backxwash propose une musique décapante qui ne ressemble qu’à elle, qui détruit tous les codes de son genre qu’elle remplace par ses propres règles. Au fil de son épopée musicale, l’artiste montréalaise se départit de ses démons intérieurs, exorcise ses douleurs et chemine, nous menant avec elle dans un périple aussi intense que nécessaire. His Happiness Shall Come First Even Though We Are Suffering est la superbe conclusion d’une aventure qui a duré trois ans.