L’escale parisienne de la tournée Big Steppers de Kendrick Lamar sera rediffusée en direct sur plusieurs plateformes dont Amazon rapporte mardi le magazine Variety.

Alexandre Vigneault La Presse

Kendrick Lamar se produit à guichets fermés au Accor Arena de Paris, samedi. Sa prestation sera filmée et retransmise en direct à 14 h, heure de Montréal, sur Amazon Music, Prime Video et d’autres canaux appartenant au géant de détail et du divertissement. L’accès sera gratuit pour les abonnés de ces services.

La tournée Big Steppers, qui fait suite à la parution du disque Mr. Morales & the Big Steppers, est coproduite par Live Nation et Rotation, une division d’Amazon Music. Le spectacle sera offert en vidéo sur demande après la diffusion en direct.