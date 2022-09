Ozzy Osbourne

Ozzy n’est pas mort et les solos de guitare, non plus (7/10)

« Most days I wake up just wanting to die/But I still try », confie papi Ozzy de sa voix inchangée, malgré la maladie de Parkinson, sur Mr. Darkness. La phrase, lourde, encapsule parfaitement le projet de ce deuxième album en deux ans, à la fois testament et rétrospective, chaque chapitre se déployant comme un double clin d’œil à son passé chargé et à son inévitable fin.