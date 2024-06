Parmi tous les nouveaux albums sortis récemment, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention

Bat For Lashes, The Dream of Delphi

À l’instar du récent Something in the Room She Moves, de Julia Holter, le sixième album de Natasha Khan, alias Bat For Lashes, est inspiré par la maternité en temps de pandémie. Par l’entremise du personnage Motherwitch, l’autrice-compositrice-interprète livre des réflexions intimes sur de douces mélodies vaporeuses qui s’apparentent parfois à des berceuses teintées d’électro. L’ensemble, onirique, caresse l’âme et le cœur.

Dream pop The Dream of Delphi Bat For Lashes Mercury KX

King Hannah, Big Swimmer

PHOTO JOSÉPHINE LEDDET, FOURNIE PAR CITY SLANG RECORDS King Hannah

De Liverpool, Hannah Merrick et Craig Whittle offrent un deuxième album né de leurs nombreux voyages pour des tournées avec Kurt Vile, Kevin Morby, Thurston Moore, notamment. Leurs réflexions sur les gens rencontrés et les endroits visités sont parfois lumineuses, parfois sombres, mais toujours sincères. La voix de Hannah, qui se veut encore ici détachée, nonchalante, prend à l’occasion une tournure plus lyrique, et rappelle alors celle de Lana Del Rey. Elle se marie ainsi à merveille avec les guitares mélancoliques qui se fâchent par moments, juste assez. King Hannah sera au Festival d’été de Québec le 4 juillet.

Indie Rock Big Swimmer King Hannah City Slang Records

Arooj Aftab, Night Reign

PHOTO LUISA OPALESKY, THE NEW YORK TIMES Arooj Aftab à New York en avril dernier

Première Pakistanaise lauréate d’un prix Grammy – en 2022 pour sa chanson Mohabbat –, Arooj Aftab avait ravi les Québécois lors de ses prestations au Festival de jazz et au Festival d’été la même année. Night Reign, son quatrième album, propose un périple nocturne envoutant d’une rare beauté. Cautious Clay, Vijay Iyer, Moor Mother et Chocolate Genius, Inc., collectif mené par Marc Anthony Thompson, contribuent à l’œuvre. Ce dernier est le père de l’actrice Tessa Thompson, qui a réalisé le clip de la chanson Whiskey.

Jazz Night Reign Arooj Aftab Verve Records

Vince Staples, Dark Times

PHOTO ERIK CARTER, THE NEW YORK TIMES Vince Staples à Los Angeles en février dernier

Lancé la semaine dernière, le sixième album studio de Vince Staples est parmi les plus achevés de sa discographie. Seul au micro, le talentueux Californien a fait appel à des producteurs familiers, tels LeKen Taylor, Michael Uzowuru et Tyler Page, pour construire des rythmes minimalistes empreints de nostalgie qui accompagnent de belle façon son flow monotone. La plume de Vince Staples est vulnérable, pince-sans-rire et provoque la réflexion. Shame On The Devil se distingue sur ce disque qui pourrait se retrouver dans les palmarès de fin d’année.