PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE

Marie-Élaine Thibert a chanté avec Jean-Pierre Ferland lorsqu’elle participait à Star Académie en 2003. « J’avais chanté Ton visage, que je ne connaissais pas, et je suis devenue amoureuse de cette chanson. » C’était leur première rencontre, et l’interprète a ensuite souvent collaboré avec lui. « Aujourd’hui je suis là pour lui bien sûr, mais aussi pour Julie Anne, sa conjointe. Je n’ai pas eu l’occasion de la voir, alors j’espère la serrer dans mes bras après, et la famille aussi. »