Snowside, Worst Story

Jevonte Senior, alias Snowside, est l’un des artistes que nous avons rencontrés lors de notre visite au Studio NBS, l’automne dernier. À l’instar des autres jeunes qui profitent des services d’enregistrement offerts gratuitement dans le sous-sol de la maison des jeunes de Côte-des-Neiges, à Montréal, le rappeur bénéficie de l’accompagnement de Jai Nitai Lotus, directeur de l’endroit, et de son équipe. Deux des membres, Yama//Sato et Killjei, ont d’ailleurs coproduit Worst Story, dont l’ambiance se module de brillante façon durant ses trois minutes. Snowside livre un texte senti qui relate son vécu dans les rues environnantes du studio où il poursuit la création de son premier microalbum, Change. « Ce EP me permet de dévoiler ma vulnérabilité et des aspects de ma personne que je garde pour la plupart dissimulés », souligne l’artiste de 19 ans.

Pascal LeBlanc, La Presse

Manu Chao, Viva Tu

PHOTO MOISES SAMAN, MAGNUM PHOTOS, FOURNIE PAR L’ARTISTE Manu Chao

Une nouvelle chanson de Manu Chao qui arrive avec les premiers effluves de l’été, ça ressemble un peu à l’idée qu’on se fait du bonheur ! L’ex-chanteur de la Mano Negra, qui s’est fait connaître en solo au tournant des années 2000 avec ses albums Clandestino et Próxima Estación : Esperanza, dont le succès a été fulgurant, n’avait rien sorti de nouveau depuis une bonne quinzaine d’années. Il a bien sûr bourlingué beaucoup depuis, et n’a, semble-t-il, jamais cessé de faire de la musique. Ce Viva Tu joyeux et amoureux, espèce de rumba chaloupée dans laquelle on retrouve intacts sa voix et son groove, est une carte postale pleine de vie qui nous ramène dans nos souvenirs… mais qui nous tourne aussi vers l’avenir, puisqu’on annonce la sortie d’un album à l’automne.

Josée Lapointe, La Presse

Les Dales Hawerchuk, Belle voiture

PHOTO MARC-ÉTIENNE MONGRAIN, FOURNIE PAR BRAVO MUSIQUE Les Dales Hawerchuk

Avec Les Dales Hawerchuk, les amateurs de rock qui fesse dans le dash ont toujours été en voiture, mais ils l’ont rarement autant été que depuis la récente sortie de Belle voiture, leur première chanson en pas moins de huit ans. L’attaque à quatre la plus vrombissante du rock du Lac, formée des frères Sylvain et Sébastien Séguin, du bassiste Charles Perron et du batteur de tous les combats, Pierre Fortin, arrive à temps pour l’été avec un riff aussi indéniable que le soleil qui resplendira au-dessus de la décapotable à bord de laquelle il faudra écouter, le volume et la caboche à broil, cette confession d’un homme en amour autant avec sa douce qu’avec son char. De là à en conclure que le groupe lancera un album complet à l’automne, il y a un pas que sa nouvelle maison de disques, Bravo Musique, nous a poliment demandé de ne pas tout de suite franchir.

Dominic Tardif, La Presse