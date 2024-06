Du soleil, du jaune, de l’émotion, de la musique, des mots : il y avait tout ce qu’il fallait en ce beau samedi de juin pour offrir à Jean-Pierre Ferland un dernier adieu digne et surtout plein de vie, à son image.

Les funérailles nationales tenues par le gouvernement du Québec pour rendre hommage à l’auteur-compositeur-interprète mort le 27 avril à l’âge de 89 ans avaient lieu à la basilique-cathédrale Marie-Reine-du-Monde à 11 h. Dès 9 h, les invités ont commencé à y pénétrer, et pendant près de deux heures ont défilé sur le parvis des amis de longue date, des politiciens, des artistes qui ont collaboré avec lui ou qui ont été influencés par sa musique.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Julie Anne Saumur, la conjointe de Jean-Pierre Ferland

Ce qu’ils avaient en commun, outre le fait que plusieurs portaient une touche de jaune ? Une grande admiration, et le désir de témoigner de l’importance de Jean-Pierre Ferland dans leur vie et dans l’histoire du Québec.

À 11 h, tous les bancs de l’immense basilique étaient entièrement occupés. Lors de l’arrivée de l’urne au son de sa chanson Je reviens chez nous, interprétée par un quatuor à cordes, l’émotion était palpable sur les visages de la famille de Jean-Pierre Ferland, qui suivait lentement.

« Un géant nous a quittés. Un génie des mots et de la musique, qui a marqué la vie des Québécois », a souligné le premier ministre du Québec François Legault, dans un discours sobre où son admiration pour le chanteur était manifeste.

C’est Florence K qui a offert la première prestation musicale de la cérémonie. Elle a interprété La musique, qui figure sur son album de 1995 Écoute pas ça, avec une douceur quasi douloureuse. Elle-même était visiblement émue en souhaitant à la fin « bon voyage » au chanteur. Cette retenue a préparé parfaitement les témoignages des deux enfants de Jean-Pierre Ferland, Julie et Bruno, discrets depuis la mort de leur père il y a un mois, et très dignes dans la peine.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Florence K

« À la fin de sa vie, papa était paisible et heureux. Il a souri de son sourire enjôleur jusqu’au dernier moment », a raconté sa fille Julie, qui a évoqué le « feu d’artifice » qu’avait été son père pendant toute sa vie.

« Ce que je vais garder le plus de lui, c’est sa grande tendresse des dernières années. Ça, j’en aurais pris encore longtemps », a pour sa part dit son fils Bruno.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE Bruno et Julie Ferland, les enfants de Jean-Pierre Ferland

D’autres témoignages ont suivi, dont ceux de son ami le réalisateur Pierre Séguin, de son biographe Marc-François Bernier, de sa nièce Sylvie Ferland aussi, qui est venue lire un texte très vivant écrit par son père Antoine qui commençait ainsi : « Nés d’un père angoissé et d’une mère débordée, nous vivions quand même dans la sérénité. Ce n’était pas château, ce n’était pas royal, mais tout était à faire sur le Plateau Mont-Royal. Tu es notre fierté d’être devenu célèbre. »

Conjointe de Jean-Pierre Ferland depuis 16 ans, Julie Anne Saumur a quant à elle témoigné de sa tendresse infinie pour son « homme ». « Tu es et tu seras toujours l’homme de ma vie », a-t-elle dit dans un discours touchant, dans lequel elle a rappelé aussi le sens de la joie de celui qui partageait sa vie.

Un peu plus tard pendant la cérémonie, Julie Anne Saumur est venue rejoindre Mélissa Bédard pour chanter Une chance qu’on s’a, avec toute la dignité et l’amour du monde. Lorsqu’elle a laissé couler ses larmes après la dernière phrase de la chanson, « Une chance qu’on s’aime », l’émotion était à son comble.

Cette émotion distillée pendant la cérémonie était aussi ressentie à l’extérieur, puisqu’elle était retransmise en direct sur un écran géant, sur la place du Canada juste à côté. Plus d’une centaine de personnes y étaient, et certaines ont écrasé une larme après les paroles de Julie Anne Saumur.

À l’extérieur comme à l’intérieur, le jaune était à l’honneur, en hommage évidemment à l’album mythique de Jean-Pierre Ferland. Rencontrée sur la place du Canada, Carmen Castonguay, qui avait pris soin d’assortir ses chaussures et sa veste pour l’occasion, était émue en expliquant son admiration pour le chanteur. « Dans ses paroles, il résume tout ce que les gens veulent dire. Dans des phrases que nous utiliserons alors que l’on n’est pas capables de mettre les mots ensemble. »

Rollande Primeau nous raconte qu’elle a rencontré Jean-Pierre Ferland dans les années 1980, juste avant son émission, alors qu’il était animateur à Radio-Canada. Il lui a ensuite fait la surprise, pendant l’émission, de venir dans le public s’agenouiller près d’elle, pour chanter à ses côtés. « Tout le Québec va s’ennuyer de lui. C’était mon petit roi à moi », a-t-elle dit en retenant ses larmes.

L’émotion est aussi passée de l’intérieur vers l’extérieur quand Claude Dubois est venu chanter son classique Si Dieu existe. Plusieurs personnes ont repris la chanson, et elle s’est achevée avec un tonnerre d’applaudissements et des « bravos ! » lancés par la foule.

« Salut, mon chum ! », a glissé après cet instant de grâce absolu Claude Dubois, avant de regagner sa place.

PHOTO CHRISTINNE MUSCHI, LA PRESSE CANADIENNE La sortie de l’urne, avec l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, qui a célébré la messe

Un dernier adieu au petit roi n’aurait pas été complet sans Ginette Reno. Cette dernière n’a pas pu se déplacer, mais elle est apparue dans une vidéo préenregistrée. « Je suis très émue, j’aurais aimé être avec vous. À tous ceux qui aiment, comme moi, Jean-Pierre, je vous souhaite mes plus sincères condoléances », a-t-elle dit avant de chanter Un peu plus haut, un peu plus loin. Et même assise, même en différé, elle a su insuffler de la grandeur et de l’intensité au moment.

La cérémonie s’est terminée et l’urne a été transportée vers l’extérieur au son de la voix de Jean-Pierre Ferland récitant le texte d’Avant de m’assagir. « Je veux mourir ma vie/Et non vivre ma mort », dit-il dans cette chanson, une phrase qui aura été son mantra pendant toute sa vie, comme l’ont beaucoup raconté ses amis depuis un mois. Dehors le ciel était d’un bleu éclatant, et les touches de jaune brillaient au soleil. La splendeur de cette journée-là, il aurait mordu dedans.

