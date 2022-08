Trois ans après le succès de son album Les failles, Pomme lancera vendredi Consolation. Une œuvre intime, mais tournée vers les autres, dans laquelle la plus québécoise des chanteuses françaises tente de s’affranchir de la pression du succès et des regards extérieurs.

Il y a beaucoup de Québec dans ce troisième album de Claire Pommet, qui a été enregistré presque en totalité au studio Wild de Saint-Zénon, dans Lanaudière.

« J’ai la chance d’être intégrée en tant que Française au Québec de manière spéciale et privilégiée, et j’entendais parler de cet endroit depuis des années. C’est un chalet transformé en studio et c’est parfait pour faire un album en huis clos », nous a raconté lors d’une entrevue Zoom celle qui partage sa vie entre le Québec et la France, d’où elle fait la promotion de cet album, et qui s’est mariée en toute discrétion avec Safia Nolin au début de l’été, comme l’a révélé un article du Paris Match publié jeudi dernier.

Les chansons de Consolation ont donc été écrites des deux côtés de l’Atlantique. Mais le fait de les avoir enregistrées ici en plein mois de décembre – « C’était vraiment dans le froid québécois, que j’adore… en tout cas, je le préfère à l’humidité à 90 % comme on a eu en juin ! » – leur confère plus de « largeur », estime l’autrice-compositrice-interprète.

« C’est ce que j’aime du Québec, et du Canada en général. Que tout soit grand et qu’on puisse respirer. » Avoir été entourée de musiciens et musiciennes québécois « teinte » aussi l’album, croit-elle. « C’est sûr que musicalement, ça s’entend. »

S’autoconsoler avec Nelly

Le Québec est présent aussi avec une chanson qu’elle a écrite pour la regrettée Nelly Arcan, dont elle a découvert l’œuvre sur le tard. L’obsession de l’écrivaine pour les diktats de la beauté l’a rejointe plus qu’elle ne le pensait.

C’était la première fois que je faisais une rencontre fictive et artistique avec une personne qui a un discours aussi honnête. Elle disait des choses vraies. Et c’est ce que je recherche dans ma vie, cette honnêteté. Pomme

Nelly Arcan est morte en 2009 dans des circonstances tragiques. C’est pour « dépasser le drame » et pour qu’elle ne soit « pas morte en vain » que Pomme a écrit Nelly, comme une ultime consolation.

« La chanson m’a autoconsolée. C’est après l’avoir écrite que j’ai donné ce titre à l’album, parce c’était le lien entre tous les thèmes. »

Se consoler elle-même tout en consolant les autres, avec douceur et bienveillance, intériorité et puissance : c’est le tour de force que réussit Pomme ici. Ces nouvelles chansons sont comme une série de cartes postales qui partent de son enfance et vont jusqu’à la femme de 26 ans qu’elle est devenue, qui semble avoir réparé certaines « failles » et gagné en maturité.

« Pendant la pandémie, je me suis vraiment demandé quelle était ma place dans la société si je ne pouvais plus chanter. » Fabriquer des chansons lui a fait du bien, mais elle a vite remarqué que collectivement, le concept de consolation, qui est « très lié à l’enfance », n’était pas souvent mis en valeur ni cultivé.

« Moi-même, j’ai longtemps pensé que je n’avais besoin de personne. »

Alors même si elle se dévoile plus que jamais et que dans la plupart des chansons elle parle au tu – « S’il te plaît pense à moi/Quand tu voudras tout laisser tomber », chante-t-elle dans Septembre, la plus « consolante » de toutes –, elle estime que tout le monde peut s’identifier à son propos.

« Ça reste totalement universel de parler d’amitié, d’amour, de sororité. »

Ouvrir des portes

Après le succès de l’album Les failles, qui l’a sacrée Révélation aux Victoires de la musique en 2020, puis Interprète féminine en 2021, Pomme a vécu avec « la hantise de refaire Les failles 2 ». Peur de se répéter ou d’être trop en réaction au succès, elle avoue avoir été prise dans un « combat intérieur perpétuel ».

Je voulais être le plus moi-même possible. Et dans moi-même, il n’y a pas que le folk et la chanson. Pomme

Avec Fabien Berger, avec qui elle a coréalisé l’album, elle a exploré des sonorités plus électroniques et joué davantage avec les effets de voix. Tout cela lui a ouvert des « portes artistiques » qui lui prouvent qu’elle a pris la bonne décision et qu’elle n’est pas enfermée dans un carcan.

« À la fin de l’album, j’avais envie d’en faire plein d’autres, alors que d’habitude, je suis vidée. Ça veut dire que ça me ressemble ! Peu importe qu’il ait plus ou moins de succès que celui d’avant, au moins, j’ai l’impression d’être à ma place artistiquement. »

La chanteuse vit bien avec le succès, mais ne ressent pas le besoin d’en avoir plus. Elle espère surtout que ceux et celles qui aimaient Les failles « puissent aimer et comprendre » cet album, et que de nouvelles personnes rencontreront sa musique.

« J’espère qu’il va consoler les gens parce que moi, il m’a consolée. »