Beyries et Safia Nolin au premier Festival Transe Atlantique

Les artistes québécois Beyries, Étienne Coppée, Pierre Kwenders, Queen Ka et Safia Nolin participent au premier Festival Transe Atlantique, qui débute jeudi à Saintes en France.

Marc-André Lemieux La Presse

Né d’une volonté de programmer « une grande traversée musicale » réunissant des artistes francophones, ce nouveau rendez-vous rassemblera également les artistes français Walter Astral, Catastrophe, Joseph Chedid, Albin de la Simone, Gael Faure, Xavier Polycarpe et Erik Truffaz.

Le festival s’étire sur trois jours et prend fin samedi. Il s’agit d’une initiative de Raphaëlle Chovin, réalisatrice de plusieurs courts métrages et vidéoclips de Beyries. Elle a imaginé et conçu l’évènement en compagnie d’Emmanuelle Girard, présidente de l’agence artistique Comme c’est beau, qui représente notamment Alexandra Stréliski.