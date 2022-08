Le 23e festival de musique électronique et d’art numérique MUTEK clôt la saison estivale avec une programmation internationale pour les férus du genre et les curieux. Survol de quelques moments forts à venir, du 23 au 28 août.

Marissa Groguhé La Presse

Nicola Cruz en DJ set et en performance live

PHOTO SAÚL ENDARA CHIRIBOGA, FOURNIE PAR MUTEK Nicola Cruz

Une scène en plein cœur du Quartier des spectacles, sur la nouvelle esplanade Tranquille, permettra aux Montréalais et aux touristes de profiter de spectacles gratuits tout au long du festival. Pour lancer la série de représentations, le populaire DJ et producteur équatorien Nicola Cruz amènera sa fusion de l’électro contemporain et de la musique andine ancestrale en formule DJ set. Juste avant, dès 18 h 30, Ramzilla et AGUMA seront sur scène. Cruz, qui a fait paraître début juillet le mini-album Self Oscillation, intègre des rythmes et instruments afro-latins à ses productions pour une expérience sonore complexe et riche. Les performances gratuites de la série Expérience se poursuivront sur la scène extérieure, de 17 h à 23 h, jusqu’au 28 août. Nicola Cruz sera de nouveau en performance (cette fois en spectacle live et payant) au MTelus le 24 août.

Mardi 23 août, 21 h, à l’esplanade Tranquille

Max Cooper et l’Architecture Social Club

PHOTO ALEX KOZOBOLIS, FOURNIE PAR MUTEK Max Cooper

Un autre évènement de lancement marquera le premier jour de MUTEK. Le MTelus sera le théâtre d’une rencontre au sommet alors que sera présenté le fruit de la collaboration entre l’artiste techno de renommée mondiale Max Cooper et le studio de conception pluridisciplinaire Architecture Social Club. Leur installation audiovisuelle 3D, Aether, est une œuvre musicale immersive plongeant le public dans une expérience multisensorielle où la lumière et le son dominent. Présentée mondialement depuis 2015 après une première à la Fashion Week de New York, Aether s’installera le temps d’un soir à Montréal.

Mardi 23 août, 21 h, au MTelus

Myriam Bleau présente Hypermobility

PHOTO AUGUSTINA ISIDORI, FOURNIE PAR MUTEK Myriam Bleau

La Québécoise Myriam Bleau, compositrice, artiste numérique et performeuse établie à Montréal, prendra part à la quatrième soirée Nocturne. Ces évènements se consacrent aux formes plus rythmées et envoûtantes de la musique électronique, y alliant une scénographie immersive. La plus récente œuvre de Myriam Bleau, Hypermobility, combine la musique dance et les projections laser pour faire référence au « concept parfois addictif du voyage hypermobile [et son] impact environnemental alarmant ». L’artiste montréalaise lancera la soirée qui se poursuivra jusqu’à la performance du DJ Powder à 3 h du matin, précédé notamment de la sensation britannique Loraine James (23 h 50).

Samedi 27 août, 22 h, au MTelus

Azu Tiwaline à la SAT

PHOTO LOTEN GREY, FOURNIE PAR MUTEK Azu Tiwaline

Les soirées Nocturne se déroulent également à la Société des arts technologiques (SAT). C’est le cas de la Nocturne 5, présentée le dernier soir du festival. L’Espace SAT accueillera cinq performances dans le cadre de cette soirée. Azu Tiwaline est une des nouvelles artistes de la scène électronique que MUTEK met de l’avant. La productrice franco-tunisienne est apparue cette année avec son premier album Draw Me A Silence. Inspirée par l’exploration de ses racines nord-africaines, Tiwaline offre un son organique unissant la musique berbère au dub, à la trance et à la techno hypnotique. Elle amènera son set en première canadienne à MUTEK.

Dimanche 28 août, 0 h 40, à la SAT

Tarta Relena et Ambre Ciel (en première partie)

PHOTO DUNA VALLÈS, FOURNIE PAR MUTEK Le duo Tarta Relena

MUTEK propose une programmation éclectique, où les genres se côtoient parfois au cours d’une même soirée. Vendredi, à la SAT, le duo folk catalan Tarta Relena, composé de Marta Torrella et Helena Ros, interprétera ses cantiques modernes inspirés de chants anciens lors de la deuxième soirée de la série Play. Ces soirées permettent la découverte d’artistes connus du festival MUTEK (qui, rappelons-le, a des volets au Chili, au Mexique, en Espagne et au Japon), dévoilant pour la plupart des projets en première mondiale ou nord-américaine. Les deux chanteuses de Tarta Relena, munies principalement de leurs voix, suivront l’artiste émergente montréalaise Ambre Ciel qui, en début de soirée, présentera sa musique impressionniste et pop lors de sa première apparition au festival MUTEK. Suivra la Française rRoxymore, dont la musique techno clôturera cette soirée diversifiée.

Vendredi 26 août, 22 h, à la SAT