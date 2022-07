(Québec) Le chef invité principal de l’Orchestre symphonique de Québec, Bramwell Tovey, s’est éteint mardi à l’âge de 69 ans.

Associated Press

Né à Londres, Bramwell Tovey était chef invité principal de l’Orchestre symphonique de Québec (OSQ) depuis 2021.

Le chef d’orchestre et compositeur était également chef principal du BBC Concert Orchestra de Londres et conseiller artistique du Philharmonique du Rhode Island, en plus d’être directeur artistique de l’Opéra de Calgary, selon sa biographie sur le site web de l’OSQ.

M. Tovey est mort mardi à son domicile de Barrington, dans l’État de Rhode Island aux États-Unis, entouré de sa famille, un jour après son 69e anniversaire, a indiqué le Rhode Island Philharmonic dans un communiqué mercredi.

M. Tovey a été diagnostiqué avec une forme de sarcome en mai 2019 et a subi une intervention chirurgicale à l’Institut de cancérologie Dana-Farber de Boston en juin 2021. Il a ensuite profité d’une brève période de rémission, peut-on lire dans le communiqué, avant que le cancer ne récidive en janvier dernier.

« Même s’il n’a pu être présent auprès de nous autant que nous l’aurions souhaité, au cours de la dernière saison, il a su laisser son empreinte au sein de l’Orchestre. Son charisme exceptionnel, ses grandes qualités de rassembleur et son humanisme ont été particulièrement appréciés. Nous gardons de lui le souvenir d’un homme bon, généreux et engagé », a souligné l’Orchestre symphonique de Québec dans une déclaration.

Le maestro Tovey devait diriger une série de six concerts avec l’Orchestre au cours de la saison 2022-2023.

Le directeur général du Philharmonique du Rhode Island, David Beauchesne, a quant à lui indiqué avoir le cœur brisé.

« Bramwell Tovey était un ami cher et un collègue, et une personne d’une capacité, d’une chaleur, d’un humour, d’une sincérité et d’une gentillesse hors du commun. Le plus jeune étudiant comme l’artiste invité le plus vénéré recevaient le même niveau de soin et d’attention », a-t-il rapporté.

M. Tovey, un tubiste et pianiste qui a remporté des prix Grammy et Juno, a joué dans la fanfare de l’Armée du Salut au début de sa carrière musicale, selon le Philharmonique du Rhode Island.

Il a développé une amitié avec Leonard Bernstein qui a commencé en 1986 lorsque — selon une biographie sur le site personnel de M. Tovey — il a agi comme remplaçant de dernière minute lors de la soirée d’ouverture du Festival Leonard Bernstein du London Symphony Orchestra, en présence du maestro lui-même.

Il a œuvré pendant 18 ans comme directeur musical de l’Orchestre symphonique de Vancouver, un mandat qui s’est terminé à l’été 2018, avant de revenir à titre de directeur musical émérite de l’orchestre.

Il laisse dans le deuil sa partenaire Verena De Neovel, ses enfants Ben, Jessica et Emmeline, ainsi que ses petits-enfants.

Le concert de l’Orchestre symphonique de Québec, prévu ce samedi au Domaine Forget, sera présenté à sa mémoire.

La saison 2022-23 du Philharmonique du Rhode Island sera également dédiée à la mémoire du défunt.