Avec Encre rose, paru plus tôt ce printemps, Corneille renoue avec la soul et le R & B des années 1980, les musiques qui ont bercé son enfance.

Il a pensé à Luther Vandross, Lionel Richie, Chaka Khan et Stevie Wonder en concevant ce disque plein de bons sentiments – il voulait sortir de la gravité des choses – et dans lequel il chante avec un naturel épatant. Corneille est sur son X, ce qui est de bon augure pour son retour aux Francos avec Les Louanges comme invité spécial.

Sur la scène Bell de la place des Festivals, 21 h

Alexandre Vigneault, La Presse

La découverte

Photo Marco Campanozzi, LA PRESSE La Zarra

La Zarra

Il y a une mélancolie fougueuse dans la voix de La Zarra, qui ne cache pas l’influence que Piaf a eue sur elle. Et s’il y a un côté vieille chanson française sur son premier album, on ne peut pas dire qu’elle se contente de faire du neuf avec du vieux : elle flirte aussi avec les rythmes urbains et l’europop. La Zarra n’a pas couru les concours ni fait ses armes dans les bars. En fait, elle n’a jamais chanté sur scène… Ça, c’est une vraie première.

Alexandre Vigneault, La Presse

Sur la scène Bell de la place des Festivals, 19 h