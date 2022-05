Groupe emblématique du courant emo pop-punk du début des années 2000, My Chemical Romance vient de dévoiler une nouvelle chanson. Une première depuis 2014.

Véronique Larocque La Presse

The Foundations of Decay, morceau de six minutes où l’on redécouvre la voix tantôt douce, tantôt puissante de Gerard Way, s’inscrit en continuité avec l’œuvre du groupe américain créé en 2001. Les paroles de la chanson nous ramènent d’ailleurs à cette époque, avec une référence au 11-Septembre.

The Foundations of Decay est la première pièce du groupe depuis Fake Your Death, sortie il y a huit ans. Parmi les plus grands succès du groupe, on compte les morceaux Teenagers, Welcome to the Black Parade et Helena.

My Chemical Romance, qui s’était séparé aux débuts des années 2010, avait annoncé un retour en 2019. Pandémie oblige, la tournée de retrouvailles a été repoussée. Elle débutera la semaine prochaine au Royaume-Uni. Un arrêt est prévu à Montréal, le 2 septembre, au Centre Bell.

Les membres de My Chemical Romance ne sont pas les seuls artistes du courant pop-punk à connaître une seconde vie. Panic ! At the disco, Avril Lavigne ou Paramore en sont d’autres exemples. Notre collègue Marissa Groguhé a d’ailleurs exploré le sujet dans un récent article.