La renaissance de Marie-Mai

RETROUVAILLES

Marie-Mai aime son public, et son public le lui rend bien. Pour lancer ce sixième album en 15 ans de carrière, elle a donc eu l'idée d'inviter chez elle 150 admirateurs parmi ses abonnés Facebook et des lauréats de concours à la radio, la semaine dernière.

Trois autobus, partis du Centre Bell et remplis de fans (sans leur téléphone cellulaire et ses outils de géolocalisation), ont fait le trajet de plus d'une heure vers sa maison, en empruntant quelques détours volontaires.

«On n'aurait jamais osé lui proposer l'idée nous-mêmes», me confie son imprésario Shannie Ladouceur, qui dirige pour l'occasion une équipe d'une vingtaine de personnes s'affairant depuis le matin à préparer cette rencontre intimiste. Tests de son, petites bouchées, verres de mousseux, maquillage, coiffure, dispositif de sécurité. Un défi logistique.

Le premier convoi arrive vers 11 h. De la cuisine, on entend les cris stridents et enthousiastes des fans dans l'autobus. Marie-Mai les salue du balcon, dans sa robe fuseau de laine grise, ses cheveux blonds presque blancs. «T'es comme Elsa de La Reine des neiges», lui crie spontanément une jeune admiratrice, le sourire fendu jusqu'aux oreilles.

Pourquoi inviter ainsi des inconnus chez soi, dans l'intimité de sa vie familiale? Sans doute parce que Marie-Mai perçoit ses admirateurs comme des alliés plutôt que comme des étrangers. Plusieurs sont des fans de la première heure, de l'époque de Star Académie, que Marie-Mai a marquée de sa fougue dès la première édition, en 2003 (remportée par Wilfred LeBouthillier). Des adolescentes devenues des femmes. Et des adolescents devenus des hommes, moins nombreux chez elle, mais tout aussi transis d'amour pour leur idole.

Elle reconnaît d'ailleurs plusieurs visages. Celui de ce jeune homme, début de la vingtaine, qui la suit depuis qu'il a 6 ou 7 ans et qui n'en croit pas ses yeux de se retrouver dans son salon. Lorsqu'elle se lève pour le serrer dans ses bras, il ne cesse de répéter, en pleurs: «Ben voyons donc! Ben voyons donc!»

J'assiste, aux premières loges, aux retrouvailles émouvantes entre une artiste vénérée et ses fans, après une pause qu'elle a désirée, mais qui semble aussi lui avoir pesé.

«Depuis mon dernier album, il s'est passé bien des choses, leur dit-elle, l'émotion dans la voix. Il y a eu des hauts et des bas. Mais j'ai l'impression de revenir plus forte, à ma façon. De m'écouter et d'être fidèle à ce que je suis aujourd'hui.»

«Entre 18 et 34 ans, beaucoup de choses ont changé. J'ai eu envie de me poser des questions et de tester mes limites. J'ai vécu beaucoup d'insécurité et de remises en question. Mais s'il y a une chose à laquelle je me suis rattachée, c'est à vous.»

Ils ont toujours été là pour elle. Elle a manifestement besoin d'eux et leur est tout dévouée. Elle prendra le temps de se faire photographier avec chacun de ses hôtes, dans un petit local du rez-de-chaussée tapissé pour l'occasion d'affiches promotionnelles.

«Pendant toute cette tempête où j'avais de la peine et je vivais de l'amertume, me confie-t-elle, la seule constante, c'était eux. C'était la chose qui me tenait et qui me donnait le goût de revenir. Ils me rappelaient pourquoi je fais ce métier-là.»

Sans filtre

Ses fans inconditionnels connaissent par coeur les paroles des trois premiers extraits de son album. Ils chantent en choeur le dernier tiers d'Empire lorsque la séance d'écoute est interrompue par un problème technique.

L'amoureux de Marie-Mai et directeur artistique de son album, David Laflèche, qui fait office de DJ/technicien/homme à tout faire, y remédie rapidement. Assise, les yeux clos, devant son public, la pop-star se dandine et lève les bras au son de Je décolle, la plus «dance» du lot.

«Il y a des drag queens qui vont la faire en spectacle à Montréal!», prédit un autre jeune fan dans la vingtaine, qui avoue que c'est cette pièce qui l'a ramené à la musique de Marie-Mai, après un hiatus de quelques années. Ils sont quelques-uns à lui confier que ses chansons ont accompagné leur «coming out». La très dansante Oser aimer peut d'ailleurs être interprétée comme un appel à «aimer librement».

«Pour tous les gars qui sortent du garde-robe», précise la diva de la pop québécoise qui, à la manière d'une Taylor Swift ou d'une Lady Gaga, rallie un grand contingent d'admirateurs gais.

Dans ses chansons et en personne, elle s'adresse à son public d'une voix libérée. Son message est bien sûr calibré. En enteveue, on reconnaît les mêmes formules bien intégrées. Toute sa vie adulte s'est déroulée devant les caméras.

Une équipe de tournage est d'ailleurs sur place, aux fins d'un documentaire qui sera diffusé au printemps, à Radio-Canada.

«Avant, je ne parlais pas. Je ne répondais pas aux faussetés qui avaient été écrites sur moi dans les médias ou les réseaux sociaux, aux perceptions changeantes que les gens avaient de moi. Maintenant, je vais mettre mon pied à terre. C'est une reprise de ma voix à moi, de mon identité.»

Elle a eu envie de se réapproprier cette parole, dit-elle, «afin que les gens comprennent où [elle est] rendue aujourd'hui et par où [elle est] passée».

Tout en se libérant de certaines déceptions et frustrations. Ses textes, très explicites, au premier degré, perdent sans doute en charge poétique ce qu'ils gagnent en bienfaits thérapeutiques. Elle n'en a cure. «J'exprime mieux mes émotions à travers mes chansons», explique-t-elle.

La battante et l'essoufflée

Le premier groupe est reparti vers Montréal. «Ils étaient vraiment allumés. Leurs questions étaient très pertinentes», remarque-t-elle après leur départ, en mangeant un bol de poke, debout devant son frigo, avant les retouches à sa coiffure et son maquillage.

Le deuxième groupe, qui arrive vers 14 h, est plus timoré.

«Regardez pas le ménage!», leur dit-elle pour détendre l'atmosphère, les invitant dans le salon avant que la rencontre ne se transforme en party de cuisine. Une adolescente qui porte une affiche «Je t'aime Marie-Mai», ornée de coeurs multicolores, remplit un sac de jujubes avant de passer au salon.

J'imaginais plus importante la présence de fans adolescents de La Voix junior, dont Marie-Mai a été coach en 2016 et 2017. Ce sont plutôt les millénariaux qui sont venus la rencontrer, en majorité.

«C'est tellement drôle de vous avoir tous dans mon salon! C'est intimidant», leur avoue-t-elle, saisissant peut-être la nature forcément intrusive de cette journée de promotion bien particulière.

La maison récemment rénovée où elle les accueille est le lieu où elle a vécu sa maternité, où elle s'est réfugiée et s'est «reconnectée avec [son] essence, dans la forêt», me dit-elle.

La naissance de sa fille Gisèle, qui aura bientôt 2 ans («Son deuxième prénom est Tennessee, parce qu'elle a été conçue à Nashville»), a tout remis en perspective.

Marie-Mai lui a écrit une ballade, Ton histoire, à laquelle a d'ailleurs collaboré son amoureux.

«Longtemps, explique la chanteuse, on m'a convaincue qu'il ne fallait pas que je porte de décolletés ou de jupes trop courtes. Je suis devenue une mère. Mon corps a changé. Après des années à vouloir être un bon modèle pour le Québec, je veux être un bon modèle pour ma fille. Une femme qui s'assume et qui n'a pas peur d'être sexy.»

Elle et moi, le titre de son album, désigne la femme publique et la femme privée.

«Je suis la battante et l'essoufflée», confie-t-elle au deuxième groupe d'admirateurs venu entendre ses chansons.

«Je n'ai jamais parlé de moi sur mes albums auparavant, me dit-elle. Jamais je n'ai ouvert mon journal intime. Marie-Mai, la chanteuse, est inébranlable. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, quand elle le veut. Il n'y a rien à son épreuve. On me fait une passe, je vais compter un but! Bouchard, elle, est super insécure. Elle est dans le doute constamment. Longtemps, j'ai cru que je ne pouvais pas être les deux en même temps. Plus maintenant.»

Devant les caméras de Star Académie, lors de son audition il y a plus de 15 ans, elle déclarait d'emblée: «Chanter, c'est ma vie. Je préfère le préciser!»

«À 18 ans, je n'avais pas la meilleure voix ni le meilleur look, mais je savais où je m'en allais. J'étais un bulldozer!», se rappelle-t-elle.

Fondamentalement, la frondeuse d'hier n'a pas changé. Lorsque qu'elle chante «C'est ma raison d'exister» (sur Exister), c'est encore à la même chose qu'elle fait référence: chanter.