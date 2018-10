Gala de l'ADISQ: l'année Hubert Lenoir

Album de l'année pop, Révélation de l'année et Chanson de l'année: Hubert Lenoir

«Pour ceux qui essaient constamment de me classer et de me mettre dans des catégories, ceux qui trouvent que je suis différent, qui disent que je suis weird, j'aimerais leur dire que c'est toujours une question de perception. Et au nom de la jeunesse québécoise, je trouve que vous êtes wack en estie.»

Interprète féminine de l'année: Klô Pelgag

«J'aimerais dire merci au public, les plus curieux d'entre vous, qui attendent pas après les galas pour découvrir, pour aller dans les salles. Bravo pour votre curiosité, votre intelligence, et je vous encourage à continuer, parce que ce n'est pas nécessairement ici que vous allez découvrir votre artiste préféré.»

Interprète masculin de l'année: Patrice Michaud

«Je sais que j'ai l'air d'un gars relax, mais je fais cette job-là en traînant une perpétuelle chienne de me faire oublier, de me faire dire que mes projets ne sont plus intéressants, de faire en sorte que je sois relégué en arrière... C'est un moteur, mais en même temps, c'est tough à vivre. Alors ça, c'est très wow!»

Auteur ou compositeur de l'année et Spectacle de l'année auteur-compositeur-interprète: Philippe Brach

«Un gros merci à tous les diffuseurs, tous les musiciens, les techniciens, techniciennes de salle, à tous les profs de musique, bref à tous ceux qui oeuvrent en culture, mais qui n'auront jamais le spotlight sur eux autres. Ne lâchez pas, votre job est aussi - sinon plus - importante que la nôtre.»

Groupe ou duo de l'année: 2Frères

«Ce Félix-là, on le prend avec notre équipe de tournée. Il y a quasiment des Félix pour toutes les catégories, mais il n'y en a pas pour "musiciens de l'année" et ces gars-là font un travail incroyable. On est à même de le constater dans notre équipe. Je pense que ça vaudrait la peine de créer une catégorie "musiciens de l'année".» - Sonny Caouette