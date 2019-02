Normand Baillargeon: malaise dans la conversation démocratique

Un livre qui contient des essais de spécialistes aux points de vue parfois très différents, voire décriés par des groupes militants. Nous avons discuté de ce sujet brûlant avec l'essayiste, inquiet des dérives qu'il observe dans les débats de notre société, et à l'université en particulier.

Comment est né ce collectif?

Ce livre est né parce que depuis quelques années déjà, je sens un certain malaise autour de ce que j'appelle la conversation démocratique au Québec et ailleurs. Ce malaise prend plusieurs formes: il y a des sujets auxquels on n'ose pas toucher, il y a des autocensures qui se manifestent un peu partout, j'ai vu apparaître au Québec ce qu'on voyait apparaître aux États-Unis et en Europe, des formes de censure ou de limitation de la liberté d'expression à l'université elle-même. Ce qui me touche beaucoup puisque je suis un universitaire de carrière. Ça existe depuis toujours en fait, des limitations de la liberté d'expression, mais là, ça prend des formes nouvelles à l'université, qui devrait être un lieu particulièrement vigilant sur la défense de la liberté d'expression. J'ai voulu donner la parole à des gens de diverses tendances avec différentes positions sur cette question-là.

Au-delà des sujets très clivants que sont par exemple la laïcité ou l'intersectionnalité, vous soulignez en introduction que c'est la conversation elle-même qui est remise en cause sur certains enjeux.

Le philosophe de l'éducation John Dewey nous rappelle que, plus profondément encore que la séparation des pouvoirs des élections démocratiques, une démocratie, c'est un mode de vie associatif, une manière par laquelle les gens vivent ensemble, et plus les gens ont des contacts nombreux et variés entre eux, plus ils échangent librement sur des sujets où ils ont des intérêts communs, et plus on vit en démocratie. Il y a des raisons de s'inquiéter de notre démocratie en ce moment. Par exemple, les inégalités mettent à mal la conversation démocratique, des gens immensément riches dans notre société n'ont pas beaucoup de contacts libres et nombreux avec le commun des mortels. J'ai soulevé ces questions-là toute ma vie. Mais quand la conversation s'arrête parce qu'on ne veut plus parler, parce qu'on s'interdit de parler, parce qu'on censure des propos, là je suis profondément inquiet. Ça me semble extrêmement grave. Et quand ça se passe à l'université, ça me semble grave pour la mission de recherche de la vérité qu'elle doit poursuivre.

Quand vous avez publié Petit cours d'autodéfense intellectuelle, beaucoup de gens se réclamaient de vous, mais maintenant, surtout à gauche, certains vous trouvent louche.

C'est que je critique la gauche en ce moment. Moi, l'idole que j'ai dans ma vie, c'est la vérité, et quand la gauche commet des erreurs, des impairs, des choses que je trouve déplorables, je ne me gêne pas pour le dire non plus. Et en ce moment, je pense que la gauche, sur un certain nombre de ces questions-là, commet des erreurs graves, des erreurs qui sont contre-productives pour la gauche elle-même, qui éloignent le public des idéaux de la gauche. Moi, je n'ai pas changé sur mes positions politiques, elles restent les mêmes, mais je me refuse à passer outre les choses que je juge intolérables quand c'est la gauche qui les commet.

Mais ce n'est pas vraiment la gauche qui est au pouvoir en ce moment dans nos démocraties, non?

À l'université, elle l'a, le pouvoir. Elle est capable de faire valoir ses points, des groupes militants peuvent faire en sorte que des gens qui proposent une pièce de théâtre acceptent de la retirer, il y a des formes d'actions qui ont des résultats, ce n'est pas complètement anodin. Comment on est arrivés là? C'est complexe, je ne prétends pas avoir la réponse, mais une des hypothèses que je soulèverais, c'est que les réseaux sociaux jouent un rôle là-dedans. Les espèces de chambres d'écho des réseaux sociaux dans lesquelles on ne voit plus que les opinions qui confortent ce qu'on pense déjà font qu'on devient aveugle aux idées et aux opinions d'autrui, et ont engendré une forme de conversation démocratique où l'insulte prend la place de l'argument, où on se déclare aussitôt offusqué, brimé, et on a rapidement la tentation de vouloir interdire certains propos qui nous heurtent. Ça commence à être documenté. Dans un article que j'ai écrit sur le néoconformisme, je cite des recherches où on voit que les gens qui ont un certain type de position, par exemple sur l'avortement ou l'interdiction des drogues douces, s'ils discutent entre eux et n'entendent que leurs arguments, ils auront au bout du compte une position plus radicale qu'avant d'avoir commencé à discuter.